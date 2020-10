Auto ribaltata questa mattina sulla tangenziale est di Lecce. Lo scontro è avvenuto all'altezza dello svincolo per Lizzanello intorno alle 7.30. Due i feriti, uno in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto operare con la gru per rimuovere i mezzi. Ora l'arteria è stata riaperta al traffico.



