Incidente stradale sulla provinciale: nello scontro tra due auto è rimasto ferito un uomo. Ritirata la patente all'altro conducente

Scontro frontale intorno alle 12 sulla strada provinciale 123 in direzione Monteroni -Magliano. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, operata dai carabinieri intervenuti sul posto, una Audi A6 è andata ad impattare contro una Citroen Berlingo. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e la Citroen, a seguito dell'impatto, è finita contro un muretto al bordo della strada.

Per il conducente della Berlingo, un 35enne di Carmiano si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il ricovero del ferito al Pronto Soccorso di Copertino, dove è giunto in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, al conducente dell’Audi - un 33enne di Leverano - invece è stata ritirata la patente di guida poiché si è rifiutato di sottoporsi ai controlli tossicologici e alcolemici. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di San Pietro in Lama guidati dal comandante Antonio Coroneo.