Incidente stradale, donna si ribalta con l'auto: ferita. In mattinata scontro tra due furgoni: un'altra donna trasportata d'urgenza in ospedale

Nella Giornata Mondiale delle vittime della strada, che si tiene oggi domenica 19 novembre, sono due gli interventi da parte dei vigili del fuoco a seguito di incidenti stradali avvenuti sulle strade del Salento. Il primo incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri - 18 novembre - sulla provinciale 366 che collega San Cataldo a San Foca. Il secondo questa mattina, poco dopo le 8, nella marina di San Foca (Melendugno): due furgoni coinvolti.

L'auto ribaltata

Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuti sulla SP 366 San Cataldo - San Foca a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, una Volkswagen, modello Maggiolino. La donna che era alla guida dell'auto pare abbia perso il controllo e si sia ribaltata, fortunatamente senza gravi conseguenze. La donna è riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato la donna e i vigli del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area al fine di prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza della strada, anche con l’ausilio dell’autogru con la quale è stata rimossa l’autovettura incidentata dalla carreggiata.



I due furgoni

Un secondo incidente stradale invece si è registrato questa mattina, intorno alle 8.10 a San Foca, marina di Melendugno, dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza la strada a seguito di uno scontro avvenuto tra due furgoni: un Fiat Doblò e un Fiat Ducato. Nell'impatto i due conducenti sono rimasti feriti, in particolare la conducente del Fiat Doblò è stata trasportata d'urgenza in ospedale per ricevere ulteriori cure mediche.