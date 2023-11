Incidente stradale, perde il controllo della moto e cade: grave motociclista

È ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Bonomo di Andria un motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Barletta, in via Trani. La vittima, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, a quanto si apprende viaggiava senza documenti personali. L'uomo era in sella alla sua moto di cui, per cause da accertare, ha perso il controllo finendo sull'asfalto. L'uomo è stato sbalzato a 600 metri di distanza dal punto in cui è caduta la moto. Il casco che indossava si è rotto.

Il personale del 118 che è intervenuto lo ha trasportato in codice rosso in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi a causa dei traumi riportati alla testa. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Barletta.