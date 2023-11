Scontro tra due auto sulla provinciale, tre feriti: c'è anche un bambino di sette anni

Due persone in prognosi riservata e un bimbo di sette anni ferito in maniera meno grave. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada che collega San Giorgio Ionico a Monteiasi, in provincia di Taranto. All'incrocio tra la strada interpoderale Pasone e la provinciale si sono scontrate l'Audi condotta da un uomo di 67 anni, proveniente dalla strada secondaria, e la Ford C Max guidata da un uomo di 48 anni che viaggiava verso San Giorgio Ionico. Quest'ultimo stava accompagnando il figlio di 7 anni agli allenamenti di calcetto. Per cause che sono ancora in fase di accertamento la vettura ha impattato l'altro veicolo che è finito oltre il muro a secco.

I soccorsi

Gli uomini della Polizia Locale di San Giorgio, diretti dal comandante Francesco Tria, ei sanitari del 118 si sono subito resi conto della gravità del sinistro. I due adulti e il bambino sono stati condotti in codice rosso all'ospedale di Taranto. I medici del nosocomio hanno ricoverato i due adulti in prognosi riservata. Fortunatamente decisamente meno preoccupanti sono le condizioni del minore rimasto ferito nello schianto in maniera leggera.

La strada