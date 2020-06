Tamponamento fatale lungo la statale: muore un motociclista di 47 anni

Ultimo aggiornamento: 10:48

Muore a 47 anni per un tamponamento in fase di sorpasso. Drammatico incidente, ieri sera, poco dopo la mezzanotte, lungo la provinciale Lecce-Maglie, in direzione Maglie, nel Salento . Un motociclista, Carlos Eduardo Buccelli, cittadini di nazionalità brasiliana residente a Botrugno, è morto dopo l'impatto con un'auto, durante il trasporto in ospedale.Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Lecce, intervenuti sul luogo dell'incidente insieme al 118, Buccelli si trovava in sella alla sua Harley Davidson quando, durante un sorpasso, ha tamponato violentemente una Fiat Punto sulla quale viaggiavano una 31enne di Muro Leccese e una sua amica.Se l'impatto con l'asfalto, per il 47enne, è risultato fatale, illese sono invece le due giovani a bordo dell'utilitaria. La conducente della Punto è stata sottoposta ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, ma non si conoscono ancora i risultati. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro su disposizione del pm di turno, Roberta Licci.