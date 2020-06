Perde il controllo dell'auto, che si cappotta: 32enne ferita. I vigili del fuoco la liberano dalle lamiere

Ultimo aggiornamento: 23:45

Ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato lungo la tangenziale di Lecce. Paura per l'automobilista, una donna di 32 anni, alla guida della Fiat 500: sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo, per liberarlo dalle lamiere e aiutarlo a uscire. La giovane donna è stata accompagnata in ospedale per un trauma multiplo.E' intervenuta anche la Municipale che sta provvedendo a mettere in sicurezza l'arteria. Aggiornamenti nelle prossime ore.