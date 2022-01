D'amore e d'altri tormenti: lettere scritte alla Luna. Nel Salento la cassetta della posta dei sogni

Che importa, alla fine, la risposta. Che importa, neanche se mai arriverà a destinazione quella lettera.

L’importante è mettere nero su bianco i propri sogni, i timori, le gioie, la paura di non farcela, i tormenti per un amore difficile e anche quel dolore che non si riesce a tirare fuori. Neanche con il migliore amico. Ma con la Luna sì. E così, a Botrugno, picolo paese del Sud Salento decine e decine di lettere sono arrivate con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati