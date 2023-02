Emergenza incendi nel Salento, tre auto distrutte da nella notte

Continua l'emergenza degli incendi nel Salento: nella notte sono tre le auto andate a fuoco, due a Botrugno e una a Carmiano.

Botrugno

Attorno alle 2.45 una squadra dei vigili del fuoco di Maglie è intervenuta in via Vespucci, a Botrugno, per un incendio di una Fiat Panda e una Ford Fiesta. L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato parte del prospetto di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze della zona in cui le due auto erano parcheggiate.

Carmiano



Poci più tardi, attorno alle 5, una squadra dei vigili del fuoco di Veglie è intervenuta a Carmiano, in via Regina Margherita, per un incendio di una Fiat Bravo.

Le indagini

In entrambi i casi l'opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. sono partite le indagini per verificare la natura degli incendi.