Indagini in corso sulla donna ritrovata senza vita nella propria abitazione di Botrugno nel Salento. Per gli inquirenti prevale ancora l’ipotesi del suicidio. Prima di chiudere l’iter investigativo però i carabinieri, per cautela, vagliano anche tutte le altre ipotesi possibili, seppur residuali e per questo motivo sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, necessari a fare assoluta chiarezza sull’accaduto. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto giovedì intorno alle 15.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Trovata morta in casa: è giallo a Botrugno

Un filo intorno al collo

Intorno al collo della vittima è stato trovato un filo elettrico come notato nell’ispezione cadaverica esterna eseguita nelle scorse ore dal medico legale Alberto Tortorella. Le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo dai sanitari del 118 intervenuti nell’abitazione, per il momento, fanno ipotizzare che il gesto sia stato volontario.

Sul fronte investigativo, i carabinieri coordinati dal pm Donatina Buffelli, della procura di Lecce, cercano di ricostruire l’accaduto attraverso le testimonianze di familiari e delle persone più vicine alla donna. La salma della vittima è stata portata presso l'obitorio dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzata l’autopsia.