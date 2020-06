Travolto da un'utilitaria mentre attraversa il viale: paura per un anziano

Ultimo aggiornamento: 23:34

Aveva quasi terminato di attraversare la strada, quando l'auto lo ha travolto. Caduto sull'asfalto, un anziano di 85 anni è stato immediatamente soccorso dai passanti e dagli automobilisti fermatisi lungo via Costa, nel tratto compreso fra via Cavallotti e via Liborio Romano, nel pieno centro di Lecce Ancora un pedone investito nel capoluogo del Salento, stavolta - per fortuna - senza conseguenze: l'anziano, infatti, è stato accompagnato in ospedale da un'auto medica, intervenuta sul posto insieme agli agenti della Municipale, in codice giallo. Dunque con ferite lievi, ma dopo aver subito un grande spavento. A investirlo, un'utilitaria della Hyundai: a ricostruire la dinamica dell'incidente saranno i vigili urbani, che hanno anche gestito e risolto i disagi alla circolazione inevitabili subito dopo l'impatto, lungo un viale tanto trafficato.