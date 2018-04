L'auto non si ferma all'alt: a bordo c'è un uomo in arresto cardiaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto sfreccia a folle velocità, davanti alla pattuglia dei carabinieri della stazione di Specchia che si lanciano all'inseguimento a sirene spiegate. Ma un volta raggiunta l’auto, i carabinieri scoprono di non trovarsi davanti a un pericoloso malvivente in fuga alla vista delle divise, bensì a una donna e a un uomo bisognosi di ricevere aiuto: a bordo di una Jeep Compass in direzione di Tricase c'era una donna che scortava il marito, colpito da arresto cardiaco, all’ospedale più vicino, quello di Tricase.Tutto è accaduto questa mattina attorno alle 9 all’altezza della rotonda Nord di Montesano Salentino. Raggiunta l’autoi carabinieri hanno scortato l'auto a sirene spiegate, aprendole la pista fino al “Cardinale Panico”. Nel frattempo, avvisati telefonicamente, i medici si sono fatti trovare pronti per fornire celermente un aiuto al malcapitato.L’uomo - si tratta di un uomo di 53 anni di Botrugno - è stato preso in carico dai medici del Pronto Soccorso e sottoposto d’urgenza a un intervento di angioplastica, che fortunatamente ha avuto esito positivo. L’uomo si trova attualmente ricoverato in Terapia intensiva e in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi, ma il fatto di essere riuscito a raggiungere in pochi minuti l’ospedale, anche grazie all’intervento dei carabinieri, ha contribuito a salvargli la vita.