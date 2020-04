Scontro nel centro di Lecce, distrutte 5 auto e il dehor di un bar

Una carambola che ha coinvolto altre tre macchine ed ha distrutto il dehor di un bar, nello scontro di ieri sera nel centro di Lecce fra una Opel Corsa ed una Nissan Qashai. L'impatto sull'incrocio fra via Zanardelli ed via Oberdan, quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte. Il conducente della Nissan, un infermiere che - ha rifrito - era appena smontato dal turno e stava rientrando a casa - è stato trasportato nell'ospedale Vito Fazzi in codice rosso da un'ambulanza del 118. Illeso il ragazzo alla guida della Corsa, uno studente universitario di Palagiano.



Sia l'una che l'altra macchina sono state trovate con inserita la quinta marcia. E sia questa circostanza, che la stessa dinamica dell'incidente, hanno fatto ritenere ai poliziotti del Pronto Intervento che stessero attraversando il centro a velocità elevata.



Dalla prima ricostruzione è stato appurato che la Corsa provenisse da via Zanardelli e, dunque, avrebbe dovuto fermarsi allo stop. La Nissan stava percorrendo via Zanardelli: l'impatto l'ha fatto capovolgere ed andare a sbattere contro una Smart parcheggiata alato della strada che a sua volta ha danneggiato due Toyota Yaris una dietro l'altra. Ed l'impatto a catena ha distrutto il dehor del bar di via Oberdan.



Ai due conducenti è stato chiesto il motivo dello stare in circolazione, secondo quanto prevedono i decreti del presidente del consiglio dei ministri per contenere la diffusione del coronavirus. Lo studente ha dichiarato di stare andando a comprare le sigarette, l'infermiere - come detto - di rientrare a casa a fine turno. Versioni che sono entrambe al vaglio della polizia locale Ultimo aggiornamento: 09:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA