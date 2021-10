In auto con più di un chilo di cocaina: arrestato 46enne

A bordo della sua auto, a spasso per le vie del paese, con un bel "carico" di più di un chilo di cocaina. Nei guai è finito Ivan Martella, 46enne di Andrano, controllato dai carabinieri forse anche a causa dei suoi trascorsi.

L'uomo, infatti, già a novembre era stato sorpreso con della droga. L'altro pomeriggio, i carabinieri della stazione di Spongano e i colleghi della compagnia di Tricese lo hanno fermato per un controllo e nell'abitacolo hanno trovato 1,188 grammi di cocaina e altri 5 grammi già suddivisi in 5 bustine da un grammo ciascuna, quindi pronte per essere presumibilmente vendute al dettaglio.

Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo è stato arrestato e, espletate formalità rito, è stato accompagnato in carcere a Lecce.