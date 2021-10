Rischiò la vita sbattendo contro il guardrail: denunciato per guida in stato di ebbrezza

La guardia è sempre più alta da parte delle forze dell'ordine nei confronti degli assuntori di droghe e alcol alla guida. Dopo l'infinita scia di incidenti caratterizzati da guida in stato di ebbrezza durante la scorsa estate arriva un'ennesima denuncia: a finire nei guai per guida in stato di ebbrezza il 31enne di nazionalità marocchina che lo scorso 16 settembre ha provocato un incidente sulla provinciale 362 che collega Galatina a Lecce.

Fuori stada con la moto contro il guardrail

L'uomo era a bordo della sua Bmw R1100 RT quando ha imboccato male uno svincolo perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi contro un guardrail. Dopo l'incidente il 31enne è finito in rianimazione al Vito Fazzi di Lecce dove gli è stato eseguito lo screening tossicologico appurando che aveva assunto cocaina e alcool con un tasso.

Immediata la denuncia e il sequestro del mezzo, peraltro sprovvisto di assicurazione e collaudo.