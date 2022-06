Gallipoli, strappano la collanina a un 17enne mentre balla: rapina in discoteca

Gli hanno strappato dal collo la catenina d’oro avuta in regalo dal padre. Procurandogli anche una evidente abrasione al collo, curata poi in ospedale. Vittima un ragazzo leccese di 17 anni, nel corso della nottata trascorsa in una discoteca di Gallipoli.

Vittima lui e vittime anche altri coetanei: alla pattuglia dei carabinieri del Radiomobile fatta intervenire dalla madre del ragazzo arrivata da Lecce in fretta e furia, si sono avvicinati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati