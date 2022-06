Litigio per l’attesa troppo lunga: cameriere ferito con una testata

Aumentano i controlli della polizia locale di Monopoli per mettere in sicurezza la movida, anche alla luce dell'ultimo grave episodio: l'aggressione di un cameriere da parte di un cliente.

Un 55enne barese ha colpito con una testata in pieno volto un cameriere di un locale reo di averlo fatto attendere troppo. L’uomo era stato fatto accomodare al tavolo e ha poi scelto le pietanze dal menù. I minuti sono trascorsi inesorabili ed è passata una buona mezz’ora tanto che il 55enne barese, infastidito dal ritardo, ha espresso le proprie lamentele. Solo che queste ultime si sono poi trasformate in un’accesa discussione avvenuta sotto gli occhi degli altri avventori del locale, anch’essi in attesa. Ad un certo punto il barese non se n’è fatto più nulla delle giustificazioni e delle scuse del cameriere e all’ennesimo sollecito gli ha riservato una testata in pieno volto. Il dipendente, un 29enne, ha cominciato a sanguinare dal naso, circostanza che l’ha costretto a recarsi presso l’ospedale “San Giacomo” per accertamenti diagnostici di rito.