Movida selvaggia, i vigili utilizzano i droni. Cinque i verbali nel weekend

I controlli sulla movida a Mesagne vengono eseguiti con l’ausilio del drone in dotazione ai vigili urbani. La sera lo strumento silenziosamente fotografa dal cielo le varie zone del centro storico, mettendo in evidenza l’occupazione di suolo pubblico. Dal successivo controllo fotogrammetrico gli agenti rilevano gli eccessi e li sanzionano.

Il controllo

Nell’ultimo week end sono state 5 le sanzioni elevate nei confronti di altrettanti proprietari di bar, pub e ristoranti. Questo servizio ha lo scopo di limitare l’espandersi, oltre il consentito, di tavolini e sedie. Il drone è entrato in servizio presso il comando oltre un anno fa con lo scopo di individuare sacche di illegalità sul fronte urbanistico e per l’individuazione di discariche di rifiuti in zone inaccessibili del territorio. Dunque alle ore 23,45 di sabato il drone del comando della polizia locale di Mesagne ha sorvolato e fotografato varie zone del centro storico per verificare l’occupazione selvaggia di suolo pubblico.