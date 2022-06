Brindisi, tutti a piedi nel centro storico. Ma tra i dehors i controlli saranno serrati

Centro storico di Brindisi off limits alle auto. Ma ancora poco movimento lungo i corsi. Da ieri alle 20.30 è scattato il divieto di circolazione, eccezion fatta per i mezzi autorizzati, su corso Garibaldi e corso Roma fino al prossimo 30 settembre. L’obiettivo della Ztl estiva, nelle intenzioni del Comune, non è quello di chiudere il centro cittadino, ma renderlo più vivibile per tutti, anche grazie alle tante iniziative in programma. Prove generali, questo fine settimana, con gli eventi organizzati sul lungomare Regina Margherita in occasione della 36esima edizione della Regata Brindisi-Corfù. Il nuovo piano della viabilità consentirà ai brindisini e ai turisti di godere appieno delle bellezze del centro storico e ai commercianti di sfruttare l’isola pedonale per allestire tavoli e sedie all’aperto. Con piazze e strade che si «popoleranno», sarà possibile anche per i titolari di bar, pub e ristoranti, iniziare a pensare ad un intrattenimento musicale o culturale, sempre tenendo presenti le prescrizioni in materia di decibel.

APPROFONDIMENTI MANDURIA Sosta a pagamento e Ztl: la rivoluzione parte il 15 giugno si parte... FOGGIA Cerignola, stop a monopattini e bici elettriche nella zona della... LA VIABILITà Lecce, in autunno la svolta: basolato su viale XXV Luglio, poi la...



Lunedì pomeriggio ci sarà un nuovo incontro tra Amministrazione comunale e associazioni di categoria produttive per cercare di trovare un accordo in materia di musica dal vivo. Non è escluso che possa essere confermato il piano già adottato lo scorso anno che prevedeva sulla costa la possibilità di ballare fino alle 2 del mattino, mentre fino all’una nel centro storico. Dal lunedì al giovedì invece, i locali lungo la costa dovevano abbassare il volume all’una di notte e anticipare la chiusura a mezzanotte nel centro abitato.

Qualsiasi decisione dovrà tener conto anche delle rimostranze dei residenti del centro storico. Musica a palla e notti insonni rappresentano, ogni estate, una spina nel fianco. Per non parlare del tappeto di bottiglie vuote abbandonate sui marciapiedi e dei muri scambiati per orinatoi. I controlli saranno serrati tra i dehors e a breve le Interforze si incontreranno nuovamente in Questura per cercare di adottare misure importanti da prendere in esame.

Le regole

La nuova ordinanza di chiusura al traffico veicolare a partire dalle 20.30 alle 2 di notte, interessa il tratto di corso Roma compreso tra via Conserva e piazza del Popolo e su corso Garibaldi, piazza Matteotti, via Santi, via Casimiro, via Palma, Largo della Concordia, via Duomo, Vico Seminario, via Dè Muscettola, Via San Nicolicchio, via Assennato, via dei de Balzo, vico Tarantafilo, via Colonne, piazza Dante, via Tarantini, piazza della Zecca, piazza Duomo, via Montenegro, via De Leo, Vico De Dominicis, Vico De Moricino, piazza Santa Teresa (ad esclusione del tratto compreso tra via Ercole Brindisino e via Dè Vavotici), via Santa Teresa. Per quel che riguarda piazza Cairoli, invece, sarà soppresso il divieto di fermata ad eccezione di quello situato sul tratto stradale compreso tra via Alfredo Cappellini e corso Umberto, in direzione della stazione ferroviaria.

Il divieto di transito, ovviamente, non vale per i mezzi di soccorso, di forza pubblica, titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili e dei residenti delle zone interessate dalla chiusura al transito veicolare, autorizzati mediante pass rilasciato dall’ufficio Traffico, che dovranno procedere a passo d’uomo. A pattugliare i varchi, i volontari dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps), coordinati dall’ispettore in pensione Carmelo Guglielmi.