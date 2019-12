Cassonetti stracolmi da giorni in ospedale, le foto sui social

GALLIPOLI - Cassonetti stracolmi, con sacchetti ormai stipati anche all'esterno. È lo spettacolo che va in scena all'esterno dell'ospedale di Gallipoli dove a detta dei cittadini la raccolta dei rifiuti non viene effettuata da lunedì scorso.

A pubblicare le foto denuncia è stato l'avvocato Flavio Fasano, ex sindaco e assessore provinciale, che in un post su Facebook ha raccontato quelli che sta accadendo.

Ultimo aggiornamento: 09:50

