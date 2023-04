Monopattini elettrici ritrovati nei cassonetti dell'immondizia: la scoperta in città

Due monopattini del servizio di sharing e una poltrona. È il bilancio di quanto trovato dagli operatori di Amiu questa mattina all'interno di due cassonetti. I due mezzi elettrici, uno di Bit e l'altri di Tier, sono stati rinvenuti in un bidone dell'indifferenziato in via Dalmazia. Invece, la poltrona era all'interno di un bidone in via Nicolai.

Atti di inciviltà, che denotano il poco senso civico di alcuno baresi. Non si tratta, d'altronde, del primo gesto simile contro i monopattini in sharing, servizio che lotta contro gli atti vandalici fin dal giorno in cui è approdato in città.