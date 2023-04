Chili di pane imbustato ed etichettato gettato nei cassonetti dei rifiuti fuori dal supermercato

Chili di pane fresco gettato nei cassonetti dei rifiuti Amiu a Bari. Il pane imbustato con tanto di etichetta è stato ritrovato nei contenitori della spazzatura posizionati fuori dal supermercato di via Putignani da un lettore che lo ha segnalato alla redazione via mail.

Il lettore ha anche pubblicato un video su un canale youtube riprendendo i panini imbustati smaltiti nel cassonetto della raccolta differenziata in buono stato di conservazione. «Vorrei invitare i supermercati a donare tutto il cibo non venduto - scrive il lettore nella mail - prima di buttarlo a chi ne ha bisogno in qualche modo perché vedere scene del genere è davvero terribile».