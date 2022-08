Gallipoli, è boom: ragazzi assiepati attendono (da ieri) il concerto di Ariete

Giornata di arrivi a Gallipoli: a partire da oggi è previsto il vero boom di presenze. Soprattutto di giovani turisti. Dalla prima mattina pullman e navette hanno portato in città centinaia di giovanissimi: alcuni faranno una vacanza di più giorni altri invece sono arrivati per il concerto di Ariete, cantautrice italiana ventenne, genere musicale indie pop, che si esibirá al Parco Gondar.

C'è chi attende da ieri sera

In tanti sono giunti anche dalla provincia, accompagnati dai genitori che torneranno a riprenderli, e attendono da questa mattina, o persino da ieri sera, l’apertura dei cancelli riparandosi dal sole cocente con metodi faI da te. Per essere tra i primi ad entrare e assicurarsi un posto vicino al palco. Fra questi un gruppetto di adolescenti da Monteroni e Lecce. «Come tornerete a casa stasera?». «Con mamma», risponde una di loro. Grande via vai anche in Baia Verde, oggi sono arrivate numerose comitive, tante se ne prevedono nei prossimi giorni. Il picco tra il 13 e il 17, poi si tornerà nella media di questa stagione di alti e bassi.