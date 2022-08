Ariete attacca Giorgia Meloni a Gallipoli: «Non fatevi mettere i piedi in testa, non votatela»

«Non so se avete letto il programma di Giorgia Meloni, non so quanti di voi voteranno perché maggiorenni. Vi dico, però, di leggerlo, di pensarci bene e se voterete o se lo faranno i vostri genitori, valutate se davvero votare quella persona lì, perché è limitante, brutto e ci sono tanti punti che non funzionano». Non nasconde le proprie idee, anzi le sbandiera, Ariete, pseudonimo di Arianna Del Giaccio, cantautrice e compositrice ventenne, di grande successo tra i giovanissimi. Dal palco del Parco Gondar di Gallipoli, dove due giorni fa ha tenuto il proprio concerto, si schiera politicamente contro Giorgia Meloni (seguendo altri colleghi).

APPROFONDIMENTI SALENTO Gallipoli, è boom: ragazzi assiepati attendono (da ieri) il concerto di Ariete

«Non fatevi mettere i piedi in testa»

«Non facciamoci mettere i piedi in testa da una persona che ci vuole dire quali offerte di lavoro accettare, come crescere i nostri figli, chi amare, quando farlo e come farlo. Lo dico anche se c'è qualcuno, qui che ha la malsana idea di portare il voto a quella persona. Siamo tutti contro Giorgia, mi dispiace», ha continuato dal palco. Poi è scoppiata la polemica, con diversi insulti che Ariete ha ricevuto sui propri profili social. Ma c'è anche chi le fa notare che il programma non è ancora stato pubblicato. Lei precisa su Instagram: «So che il programma ufficiale non è uscito, ma le proposte che stanno girando non fanno ben sperare».