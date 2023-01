Con tre pianeti lenti che cambiano segno, finalmente c’è davvero aria di novità. Nel 2023 saranno tangibili i primi indizi di un cambiamento generale che favorisce un nuovo equilibrio. Si sta sciogliendo una configurazione molto tesa che ci ha accompagnati da poco più di un anno, legata alla quadratura tra Saturno e Urano, e questo consente di ipotizzare a breve una diminuzione delle tensioni a livello mondiale.

IL SOLLIEVO

Il 7 marzo Saturno cambia segno. Toro, Leone, Scorpione e Acquario potranno tirare un respiro di sollievo. Finalmente fuori dal tunnel, potranno considerare definitivamente chiuso un lungo periodo molto faticoso. A breve, gli ostacoli che li hanno intralciati faranno ormai parte del passato e probabilmente riconsiderandoli a distanza ne apprezzeranno ii risvolti positivi. Ovviamente Saturno non svanisce nel nulla, dall’Acquario passa nei Pesci e per i nativi del segno dà inizio a un periodo impegnativo, che coinvolge anche gli altri segni doppi, Gemelli, Vergine e Sagittario. Adesso toccherà a loro rimboccarsi le maniche, misurarsi con gli ostacoli e soffermarsi sugli aspetti della loro vita che richiedono un nuovo assetto. Fino a metà maggio Giove, il pianeta della fortuna e del buonumore, elargisce i suoi doni all’Ariete e ne beneficiano anche i segni di fuoco e d’aria. Dal 16 maggio entra nel Toro e la fortuna diventa sua alleata, condividendo l’allegria e la buona sorte con i segni di terra e d’acqua. Il 12 gennaio si sbloccano situazioni rimaste come in sospeso, qualcosa si rimette in movimento.

E dal 25 marzo, quando Marte uscirà dai Gemelli dove si è insediato a fine agosto, i segni doppi potranno rilassarsi, si chiude un periodo di difficoltà e fatica. A livello mondiale, un passaggio delicato sarà quello intorno al 18 maggio, con un quadro astrale un po’ esplosivo: la tensione è molto alta e il margine di trattativa è limitato. Ma forse la configurazione positiva attorno all’11 aprile avrà già disinnescato la situazione. C’è un altro evento importante: tra il 23 marzo e l’11 giugno Plutone fa una prima sortita dal Capricorno e si affaccia in Acquario. Si tratta di una sorta di esperimento, è il primissimo assaggio di un mutamento più ampio che sarà completo solo nel luglio del 2025 quando, oltre a Plutone, anche Nettuno e Urano avranno cambiato segno. Si avvicina un cambiamento epocale che oggi è ancora difficile immaginare. Ma sarà interessante osservare cosa potremo annusare di diverso tra aprile e maggio.

LA DIMENSIONE

L’Acquario rappresenta la dimensione sociale e gli ideali che guidano l’umanità: qualcosa entra in crisi e si trasforma, lasciando apparire i primi germogli di un rinnovamento che richiede ancora tempo per prendere piede e consolidarsi. Insomma, il 2023 è un anno di novità e i primi germogli spunteranno a marzo.

ARIETE

Buon anno nuovo, Ariete! Inizi l’anno approfittando della benedizione di Giove e dei regali che la fortuna ha in serbo per te. Entri nel 2023 con un bello slancio, che nei primi giorni dell’anno si rafforza ulteriormente restituendoti quello sprint inimitabile che è il tuo marchio di fabbrica. Tra fine marzo e inizio giugno sarà come se una manina angelica ti togliesse un peso dalle spalle, un peso che grava su di te da quindici anni! Sarà fantastico liberarti, anche se solo per un paio di mesi, da quello sguardo inquisitore di Plutone che senti incombere su di te e che insinua il dubbio in tutto quello che intraprendi. Ritrovi una spontaneità che per te è necessaria, quella stessa innocenza che ti consente di affrontare la vita come un’eterna primavera. Da metà maggio ti sentirai più sicuro, anche a livello materiale.

Mantra dell’anno

La tua irruenza non prende in considerazione l’attesa, vuoi tutto e lo vuoi subito. Per te la grande novità di quest’anno sarà scoprire che partendo dopo arriverai prima.

Amore

Con Giove nel tuo segno, dove rimarrà fino a metà maggio, godi di una carica di entusiasmo a cui nulla resiste. Avvolto da una nube di positività, grazie al tuo atteggiamento gioioso e conviviale sei un elemento di riferimento. Inevitabile cedere alla tua allegria e lasciarsi coinvolgere dalla tua voglia di vivere. Se qualcosa ancora ti rallenta, dal 12 gennaio nulla farà attrito e ritroverai tutta la vitalità che da novembre si era in parte attutita. Quando il 19 marzo Venere entra nel tuo segno, il Don Giovanni che è in te prende il volante e stabilisce la rotta da seguire. L’amore andrà a gonfie vele e il tuo fascino lo leggerai nello sguardo degli altri. Tra fine maggio e inizio giugno si apre una nuova fase particolarmente propizia per il cuore: Venere ti è favorevole fino a inizio ottobre, poi di nuovo a novembre.

Lavoro

L’anno inizia con forza, fino ai primi di febbraio le tue iniziative trovano i canali giusti che ti consentono di concretizzarle. Tra il 19 marzo e l’11 giugno avrai modo di muoverti con più libertà, il clima generale cambia e l’atteggiamento nei tuoi confronti si ammorbidisce. Ti sentirai meno messo alla prova e non avrai bisogno di fare i salti mortali per portare a compimento i tuoi progetti. Sentirai di avere in parte concluso un processo di trasformazione che negli ultimi quindici anni ha assorbito molte tue energie. Metti in preventivo un momento di freno tra fine luglio e inizio agosto, a settembre ripartirai in quarta con le batterie cariche. Anzi, sarai così dinamico che potresti risultare eccessivamente impetuoso. Da metà maggio i guadagni andranno meglio e questo ti renderà più baldanzoso, a tratti spericolato.

Salute

Se negli ultimi mesi le tue energie si erano affievolite, già dai primi giorni del nuovo anno vedrai la vitalità riprendere il sopravvento e ritroverai la baldanza che ti rende indifferente ai pericoli. La tua vitalità è il migliore balsamo per la salute, ti consente di affrontare le situazioni contando sulle tue forze, convinto di uscire vittorioso da qualsiasi battaglia. A partire da metà maggio potrai essere più incline ai peccati di gola. La tentazione della buona tavola sarà spesso in agguato e la linea potrebbe risentirne, attento al colesterolo! Peri fare una coccola al corpo, dedicagli maggiore attenzione da metà luglio a fine agosto.

TORO

Buon anno nuovo, Toro! Il 2023 è il tuo anno fortunato, a metà maggio arriva Giove e farai i fuochi d’artificio. Già nei primi giorni di marzo il vento sarà cambiato. Saturno sposta altrove il suo sguardo severo e la zavorra del senso di responsabilità toglie il disturbo. Finalmente le cose diventano più semplici e potrai dimenticare quella palla al piede che ti trascini faticosamente dietro dalla primavera del 2020. Ti scoprirai più leggero, gioioso, agile. Finisce un periodo che è stato spesso causa di frustrazioni, il sole torna a splendere. Tra fine marzo a inizio giugno ti sentirai pronto a lanciare nuove sfide, azzardandoti a ipotizzare scelte che trasgrediscono quelle che finora sono state le tue regole. E poi da metà maggio la dea bendata ti elargirà fortuna e doni, generando uno stato d’animo euforico e gioioso.

Mantra dell’anno

La tua costanza è leggendaria ma il primo passo di un cambiamento ti è difficile. Pianta un minuscolo seme di novità e annaffialo tutti i giorni, il resto verrà da solo.

Amore

Giove a maggio entra nel tuo segno e rimarrà per un anno intero, la fortuna ti assiste in ogni campo e l’amore non potrà mancare all’appello. Anche perché questo transito fa fiorire in te la generosità e l’allegria, entrambe calamite molto potenti. Senza contare che nel toglierti di dosso già a inizio marzo l’atteggiamento un po’ bacchettone e triste che ti ha rabbuiato, la tua naturale sensualità si rivelerà in tutta la sua potenza. Venere è nel tuo segno dal 16 marzo al 10 aprile, cogli al volo l’occasione e rendile omaggio. Per te la seduzione è sinonimo di sensualità, sarà difficile resistere ai tuoi inebrianti incantesimi. Tra metà luglio e fine agosto sarai più spregiudicato nel manifestare i tuoi desideri, sospinto da una fiamma che altrimenti ti brucerebbe. A ottobre seguirai una vena più romantica e avvolgente.

Lavoro

A inizio marzo arriva finalmente il momento di cambiare e ti liberi da quel giogo troppo stretto che ti ha appesantito negli ultimi anni. Hai ampiamente fatto prova delle tue capacità, adesso arriva il momento di sentirti più libero e sostituire il sacrificio con il piacere di quello che fai. Tra metà marzo e metà giugno si presenta l’occasione di un cambiamento sostanzioso. Sarà solo un assaggio, ma apre le porte a ipotesi che non avevi considerato. A marzo uscirai dal tunnel delle paure e degli ostacoli che spuntavano come funghi. Potrai affidarti al desiderio di cambiamento, che finalmente ti libera dalle pastoie dei sensi di colpa e ti consente di buttarti. Per te non è facile girare pagina ma quest’anno ti senti autorizzato a farlo. Sacrifici ne hai fatti anche troppi, ora basta, adesso il palcoscenico è tutto tuo.

Salute

Anche la salute beneficia dei cambiamenti astrali in arrivo. Da inizio marzo, quando cala il livello di esigenza, lo stress si riduce in maniera considerevole e il corpo ringiovanisce. L’ingresso di Giove nel tuo segno a maggio ti rende più incline ai piaceri della tavola. Il trucco è quello di concederteli invece di entrare nella dinamica perniciosa che alterna divieto e trasgressione. Da fine agosto a metà ottobre potrà esserti d’aiuto dedicare un momento della giornata a un’attività fisica. Prenderti cura del corpo significa essergli amico. Approfitta della collaborazione di Marte che ti rende dinamico, il movimento è la migliore medicina.

GEMELLI

Buon anno nuovo, Gemelli! Giove ti è favorevole fino a metà maggio, goditi la socialità e punta su quel pizzico di fortuna che ti fa affrontare le cose sapendo che il successo ce l’hai già in tasca. Da metà gennaio ti sentirai più energico e da fine marzo potrai mettere un punto finale soddisfacente al periodo così faticoso degli ultimi mesi. A inizio marzo Saturno entra nei Pesci e rallenta il tuo procedere, chiedendoti un impegno diverso. Che si tratti di una sfida che lanci a te stesso a livello professionale, assumendo una nuova responsabilità e il peso che ne deriva, o che si tratti di fare un po’ i conti con te stesso, potando alcuni rami per migliorare il raccolto, Saturno innesca un processo di crescita a volte faticoso. Ma tra fine marzo e inizio giugno Plutone favorevole ti regala una vitalità inesauribile.

Mantra dell’anno

Sei pieno di idee e vuoi fare grandi cose, inizia l’anno nuovo realizzando subito quelle più piccole, sarà l’allenamento migliore per costruirti una realtà̀ a tua misura.

Amore

La tua leggerezza ti consente di affrontare il 2023 con brio e curiosità. Lasciati tentare dal lato duplice del tuo segno e divertiti a guardare le persone capovolgendo la percezione che ne hai, potrai scoprire il fascino del loro lato nascosto. Inizi l’anno con Venere favorevole fino a fine febbraio. Poi sarà nel tuo segno da inizio aprile a inizio maggio. Quello sarà il momento in cui i sortilegi e le acrobazie gioiose dell’amore ti riusciranno meglio. Ma sarà propizio anche il periodo che va da inizio giugno a inizio ottobre, in cui sfodererai le tue arti di seduzione più efficaci per conquistare i cuori. E se non ti basta, ti aspettano grandi soddisfazioni tra inizio novembre e fine dicembre, quando sentirai i sentimenti scorrere dentro di te come l’acqua di un grande fiume, dalle correnti inarrestabili e possenti.

Lavoro

Inizi l’anno col pieno di energia e dal 12 gennaio il motore accelera e avrai modo di attraversare le situazioni più ardue senza neanche stancarti. Puoi contare su una visione particolarmente nitida che ti consente di definire in maniera intuitiva la direzione da seguire. Approfitta di Saturno ancora favorevole fino a inizio marzo per portare a compimento studi e approfondimenti già iniziati. Da quel momento in poi dovrai rimboccarti le maniche per dare inizio a una nuova fase, decisamente più impegnativa. Da marzo Saturno impone uno sguardo rigoroso ed esigente e ti obbliga a stabilire le priorità per gli anni a venire, liberandoti dai rami secchi che ti trascini dietro. Ma ti porterà in dono i frutti del tempo investito finora, Tra fine marzo e metà giugno godrai di un punto di vista inedito che ti sarà di ispirazione.

Salute

Le tue energie, che hanno sempre qualcosa di nervoso e un po’ elettrico, negli ultimi mesi sono diventate ad alta tensione. Ma da metà gennaio sarai in grado di governare le tue forze e centrare il bersaglio. Da marzo evita, se puoi, di disperderti troppo. L’anno ti chiede concentrazione ed è una sfida con te stesso. Saturno ti insegnerà a dosare meglio le energie, concedendoti quei momenti di riposo senza i quali faresti inutilmente fatica. Luglio e agosto sono mesi in cui la tua vitalità ti potrebbe indurre a strafare, evita di metterti alla prova senza motivo. Da maggio Giove ti protegge, ma non avrebbe molto senso abusare dei suoi favori.

CANCRO

Buon anno nuovo, Cancro! Nel 2023 avrai un alleato potente, Saturno, che dal 7 marzo diventa tuo amico e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Solitamente non andate molto d’accordo, ma ora ti offre un aiuto costruttivo e tenace. Saturno è di parola e se promette mantiene. Ti sentirai più forte e sicuro, se ne accorgeranno anche gli altri, che riconosceranno la tua autorevolezza e la favoriranno con un atteggiamento costruttivo. C’è poi Plutone, che inizia ad allentare, anche se per poco, il suo controllo un po’ ossessivo. Tra fine marzo e inizio giugno interromperà l’opposizione al tuo segno, liberandoti dal vizio di rimetterti costantemente in questione che ormai sei abituato a subire da tanti anni. E, dulcis in fundo, Giove da metà maggio ti gratifica con occasioni fortunate che ti ispirano un atteggiamento gioioso.

Mantra dell’anno

Le emozioni per te sono la garanzia di essere fedele a te stesso, non puoi farne a meno. Tentare di controllarle è pericoloso, si imbizzarriscono: butta via il guinzaglio!

Amore

Nettuno ti sostiene accentuando la sensibilità e la capacità di entrare in magiche sintonie. Inizi l’anno con grande esuberanza, l’ottimismo ti rende aperto e comunicativo, sei più passionale del solito e alla ricerca di intensità. Da marzo assumi un atteggiamento più posato, prevale il desiderio di stabilità e concretezza, che ti consente che l’umore sia meno altalenante del solito. A maggio entri in una fase morbida e rilassata, la fiducia contribuisce a renderti più disponibile e allegro, alla ricerca di una vita sociale vivace e stimolante. Venere ti presta i suoi filtri magici da fine gennaio a fine febbraio, ma non temporeggiare, sono volatili. Poi sarà nel tuo segno da inizio maggio a inizio giugno e potrai finalmente sfoggiare tutto il tuo charme che tieni spesso nascosto, riservandolo a una dimensione più intima.

Lavoro

Fin dai primi giorni sei carico di impegni. Li affronti con un atteggiamento vincente che ha qualcosa di travolgente. Approfitta di questa spinta, di cui potrai avvalerti fino a metà maggio, e consentiti di vedere le cose in grande, senza porre limiti alle tue aspirazioni. L’ambizione ti sprona, lascia da parte la timidezza perché è arrivato il momento di mettere in luce le tue capacità. L’aiuto di Saturno, a partire da inizio marzo, ti rende più resistente e determinato. Gli ostacoli non ti fanno paura perché senti di avere le spalle solide e sei in grado di superarli. Pianifica gli impegni inserendoli in un progetto di ampio respiro, programmando i tuoi passi in funzione di obiettivi da realizzare anche con scadenze più lontane nel tempo. Sei in una fase di costruzione che richiede un atteggiamento più lungimirante.

Salute

Può darsi che i primi mesi dell’anno ti trovino un po’ stanco, magari impensierito da preoccupazioni che ti impediscono di rilassarti completamente. Tendenzialmente sarai più vulnerabile alle tentazioni alimentari e propenso agli eccessi, a loro volta faticosi per l’organismo. Ma già dall’inizio di marzo molte cose iniziano a cambiare e con l’inizio della primavera l’energia ritorna in abbondanza. Giocherà a tuo favore anche un atteggiamento più disciplinato, non dovuto a fastidiosi sforzi di volontà ma al piacere di sentirti bene. Col passare dei mesi la dinamica positiva si consolida e riesci a trasformarla in una sana e piacevole abitudine.

LEONE

Buon anno nuovo, Leone! Nel 2023 ti togli un peso di dosso e la vita diventa finalmente più leggera. Dal 7 marzo Saturno non frenerà più i tuoi slanci e potrai ripartire sereno per le tue nuove avventure. Ormai sei promosso al suo esame e una volta libero da questa costrizione ti scopri più forte e maturo, in grado di procedere in maniera più spedita e con maggiore concretezza. Per te il 2023 ha in serbo delle ricompense. Hai sfoltito i rami del tuo giardino e con la primavera le gemme si apriranno rendendoli più rigogliosi e produttivi che mai. Già da fine gennaio cedono alcuni intralci e potrai subito avviare i cambiamenti che ti stanno a cuore. Tra fine marzo e inizio giugno interviene Plutone, un nuovo personaggio che ti mette alla prova e ti invita a rinnovarti. Tutto diventa più intenso, ma è solo un primo assaggio.

Mantra dell’anno

Stai per liberarti dai freni che ti impediscono di fare di testa tua. La voglia di cambiamento è forte, prova subito a individuare tutto quello che va già bene così com’è.

Amore

Finalmente ti senti meno solo, Saturno ti aveva tarpato le ali, creando una sorta di muro invisibile contro il quale andavi a sbattere. Ora a marzo toglie il disturbo, portando con sé quel velo di tristezza che non ti appartiene. Preferirai il menù che ha in serbo per te Plutone, di cui avrai un antipasto tra fine marzo e inizio giugno. È un pianeta passionale e intenso, che tende a farti dubitare dei punti fermi per aiutarti a scoprire come funziona il motore che anima le tue relazioni. Potrai fare nuovi incontri intensi e un po’ misteriosi. Tra fine maggio e inizio giugno Venere fa una lunga sosta nel tuo segno, dove rimane fino a inizio ottobre. Ti ritroverai traboccante di vitalità e di fascino, se ne accorgeranno tutti! Sarà difficile resisterti, con il corteggiamento o la diplomazia potrai ottenere quello che vuoi.

Lavoro

Dal 23 gennaio ritrovi un bello sprint e varie cose che erano rimaste come in sospeso si rimettono in moto. Il cambiamento più significativo sarà a partire dal 7 marzo, quando ti accorgerai con stupore che quel senso di pesantezza che ti ha oppresso da più di due anni non grava più su di te. Hai fatto anche troppo in questo periodo, la vita diventerà più leggera e magari anche un po’ più frivola. Finalmente i risultati del tuo lavoro diventano tangibili e avrai più di un motivo di sentirti soddisfatto e gratificato. A partire dal 16 maggio per te si aprono nuovi orizzonti di successo, il lavoro ti concede belle opportunità e anche la fortuna ci mette lo zampino, prendendoti sotto la sua ala protettrice. Tra fine maggio e inizio luglio le energie si decuplicano, ti sentirai in grado di affrontare le fatiche di Ercole!

Salute

Il 7 marzo anche la tua salute trae beneficio dalla fine dell’opposizione di Saturno. Migliora il tono vitale e perdono forza alcune paure con cui hai tuo malgrado convissuto negli ultimi anni e che ti hanno indebolito. Questo favorisce un rapporto più sano con il corpo, stai per uscire da un periodo in cui avevi meno voglia di muoverti e questo contribuiva a indebolirti rispetto alle problematiche che potevano presentarsi. Però quest’anno la musica cambia e anche alcuni dolori che potevano sembrare cronici e con cui ti eri abituato a convivere svaniscono come per magia, beneficiando anche di aspetti particolarmente propizi nel mese di marzo.

VERGINE

Buon anno nuovo, Vergine! La partenza è energica e creativa, un’affettività esuberante ti fa entrare nel 2023 dalla porta dell’amore. Il tuo sarà un anno contrastato: da inizio marzo avrai Saturno in opposizione per due anni e mezzo, che ti obbliga alla revisione di molte cose. Il pianeta ti regala delle cesoie con cui a marzo potrai iniziare a potare i rami della tua vita che danno meno frutti. È un compito difficile e a tratti doloroso, ti misurerai con ostacoli che renderanno necessarie delle scelte, grazie alle quali riconoscerai quello che per te è davvero essenziale. Ma i pianeti prospettano un raccolto ricco: il 16 maggio Giove entra nel Toro, dove rimane fino alla fine di aprile 2024. La fortuna ti sostiene nelle difficoltà, rendendoti ottimista e fiducioso e aiutandoti a individuare e seguire la strada vincente.

Mantra dell’anno

Se combatti l’indecisione cercando la scelta migliore tra due ipotesi, in realtà la alimenti. Prova invece a portarle avanti entrambe, le contraddizioni ti rendono forte.

Amore

Charme e magnetismo mettono in piena luce il tuo fascino, ti sarà facile portare più allegria nella relazione o eventualmente farne nascere una nuova gioiosa e intensa. Certamente l’ingresso di Saturno nei Pesci, 7 febbraio, cambia un po’ il clima e rende necessari degli aggiustamenti nella relazione con il partner, che potreste anche decidere di consolidare, formalizzando il vostro impegno. Qualora insorgessero delle difficoltà, ricorda che Saturno ti mette di fronte alle tue paure. Evita di lasciartene condizionare interpretando erroneamente i comportamenti del partner. Hai bisogno di guardare meglio dentro di te e diventare consapevole dei tuoi limiti. A fine marzo si scioglie un aspetto che ti ha affaticato negli ultimi mesi e cessa quel clima teso di contrapposizione. E da metà maggio arriva il buonumore di Giove…

Lavoro

Da metà gennaio si sblocca una situazione, sfumano gli ostacoli che hanno reso necessarie battaglie un po’ estenuanti e che hanno dato scarsi risultati. Si avvicina il momento della rivincita e se prenderai l’iniziativa entro fine marzo potrai conquistare nuovi obiettivi. Poi la situazione diventa più facile da governare, anche se da inizio marzo l’opposizione di Saturno contribuisce a renderti più serio del solito ed esacerba forse quel tuo lato puntiglioso che a volte ti rema contro. Saturno mette in rilievo le difficoltà, facendoti anche riconsiderare alcune collaborazioni. Ma sa anche ricompensarti e ti porta i risultati relativi a un percorso che hai affrontato negli ultimi due anni. A metà maggio entra in scena un potentissimo alleato: Giove ti apre numerose porte e ti rende vincente. Cavalca il suo entusiasmo!

Salute

A più riprese, negli ultimi due anni Saturno ha fatto del suo meglio per invitarti a prenderti cura del corpo. Da fine agosto scorso un aspetto dissonante di Marte ti ha messo un po’ alla prova, creando situazioni stressanti e faticose. Già da metà gennaio la situazione diventa più fluida, per poi sciogliersi definitivamente a fine marzo, quando la stanchezza andrà svanendo. Con Saturno in opposizione sarà comunque bene rispettare i riposi di cui ha bisogno il corpo, altrimenti si incaricherà di ricordartelo. Da metà maggio Giove ti protegge, sei in ottime mani. Tra inizio luglio e fine agosto ti sentirai più carico ma evita le prove di forza.

BILANCIA

Buon anno nuovo, Bilancia! Grazie a Giove, inizi il 2023 di ottimo umore e con una gran voglia di divertirti. La carica di positività e ottimismo si farà sentire con forza fino a metà maggio. Giove non ha mezze misure: approfitta della sua protezione e fai le cose in grande. Da metà gennaio ti scopri combattivo e propositivo, ti rimboccherai le maniche per realizzare i progetti e le idee che si sono delineate negli ultimi mesi. Entro fine marzo avrai modo di trasformare in fatti quelle che erano solo ipotesi. A inizio marzo si stempera un atteggiamento un po’ troppo rigoroso e la ricerca di sicurezza sembra essere meno necessaria. Tra fine marzo e inizio giugno potrai vivere una fase un po’ particolare, scoprendoti particolarmente vitale, animato dal desiderio di trasgredire alle regole e uscire dai terreni conosciuti.

Mantra dell’anno

Costantemente alla ricerca di giustizia ed equilibrio, ti impegni per piacere e compiacere. Tenta un esperimento: fatti amare per quello che sei e non per quello che fai.

Amore

Nell’amore parti in quarta fin da subito, vai verso il partner con un atteggiamento di grande disponibilità che favorisce la relazione e funziona come una calamita per gli incontri. Gioioso ed entusiasta, desideri la condivisione e questo rende più facile ogni cosa. Approfitta fino a metà maggio della configurazione favorevole, il momento di osare è adesso. Da inizio marzo ti scoprirai più giocoso, meno condizionato dalle paure e da un’interpretazione forse troppo seriosa dell’amore. Poi tra metà marzo a inizio giugno entrano in gioco nuove energie, che aprono la porta a una passione travolgente, ti lascerai tentare? Aprile sarà per te un mese particolarmente caldo, programma una fuga d’amore con il partner e goditi il piacere di stare insieme. Dopo un’estate allegra e spensierata, a novembre Venere sarà tutta per te.

Lavoro

Da inizio marzo, la nuova posizione di Saturno ti induce a un maggiore impegno sul fronte lavorativo. Ti imbarcherai in un compito che richiede tempo, in un processo di crescita personale per misurarti con te stesso e le tue paure. Nell’alchimia Saturno simbolizza il piombo, che la grande opera trasforma in oro. Si tratta di un processo che richiede tenacia, nel corso del quale potrai liberarti progressivamente di quello che è superfluo per consacrare le tue energie all’essenziale. Le difficoltà che potranno insorgere sono tutte opportunità di crescita e trasformazione, piccole e grandi sfide che ti guidano verso la vittoria. La stabilità di cui hai beneficiato si modifica per lasciare il passo a nuovi equilibri. Da metà gennaio a fine marzo sei più efficace e combattivo, tra settembre e ottobre le energie rifioriscono.

Salute

Da metà gennaio emergerà un nuovo dinamismo che ti rende più attivo. La configurazione di quest’anno ti invita poi, a partire da inizio marzo, a prenderti cura del corpo, cosa che per te che sei un segno d’aria forse non è così evidente. Ma questo significa prenderti per mano e coccolarti, dedicando ogni giorno una fettina di tempo al piacere di sentirti in forma, di fare qualcosa solo per te. È vero che per te il partner viene prima di tutto, sarà un bel cambiamento concederti la precedenza e scoprire che se sei un bravo inquilino del tuo corpo questo si ripercuote sull’insieme della tua vita. Da metà maggio sarai meno propenso a ingrassare.

SCORPIONE

Buon anno nuovo, Scorpione! Ottime notizie per te, finalmente la situazione si sblocca e presto tutto sarà più leggero. A inizio marzo Saturno entra nei Pesci e scioglie definitivamente il nodo che ti aveva frenato, generando frustrazione e una vena di tristezza. Ma le fatiche che ti sei sobbarcato non sono inutili, nei prossimi mesi ne raccoglierai i frutti, scoprendoti più maturo e sicuro di te. Diventa facile canalizzare le energie e avrai modo di imbarcarti in progetti di ampio respiro a cui dedicherai i prossimi due anni. Tra fine marzo e inizio giugno sperimenterai un cambiamento che sarà poi definitivo nel 2024, del quale avrai un primo assaggio, legato a una visione più libera e audace delle cose, che favorisce la trasformazione personale. Da metà maggio Giove porta allegria nella coppia e facilita gli incontri.

Mantra dell’anno

Le critiche e la severità con cui consideri gli altri non sono nulla rispetto a quelle con cui ti giudichi. Prova quest’anno a svolgere il ruolo dell’avvocato difensore.

Amore

Da più di due anni Saturno ti ha complicato la vita, rendendo tutto più faticoso, accentuando i momenti di solitudine e favorendo la chiusura. Il transito ti ha reso poco disponibile e ha creato una certa distanza. Dal 7 marzo le cose cambiano e ti ritroverai a cavalcare serenamente i sentimenti, sentendoti più sicuro e meno intimorito. Anzi, stipulerai un tacito patto con te stesso, promettendoti di superare le paure e i limiti che ne derivano. Avrai voglia di impegnarti più a fondo e da metà maggio diventerà molto più facile perché la spinta ad aprirti e a condividere prenderà il sopravvento. Sentirai scorrere nelle tue vene una carica di fiducia che ti indurrà a vivere la relazione con entusiasmo, alla ricerca di momenti di gioia reciproca. Potresti addirittura decidere di festeggiare la relazione con una cerimonia.

Lavoro

Fino a metà maggio un bello slancio vitale ti consente di affrontare il lavoro con spirito vincente e ti garantisce il successo. È ora di fare squadra, di riunire attorno a te le persone con cui ti senti in armonia e con cui condividi valori e punti di vista comuni. Il clima nel quale ti muoverai sarà molto piacevole e renderà tutto più scorrevole. Approfitta della configurazione favorevole tra giugno e inizio settembre, periodo nel quale la tua sottile diplomazia ti consentirà di stipulare nuove alleanze. Non ti sarà difficile puntare sul tuo fascino, in maniera da farti corteggiare per ottenere quello che desideri. Avrai l’opportunità di raggiungere una meta che ti sta a cuore, complice anche un piccolo colpo di fortuna, più probabile dopo il 4 settembre. Ma non è tutto, potresti trovarti a firmare un nuovo contratto.

Salute

Il 2023 lo inizi con il piede giusto. Al tuo atteggiamento positivo, che favorisce i comportamenti salutari, si unisce una configurazione favorevole, che rende facili i compiti che ti proponi. Sarai forse più incline del solito ai piaceri dalla buona tavola, ma ricorda che è solo permettendoti un piccolo eccesso che è possibile evitare di perdere il controllo. Senza contare che soprattutto in questo settore è fondamentale la relazione con il piacere. Perfino per dimagrire, è dimostrato che le diete basate su continui sacrifici preparano l’aumento di peso. Da metà maggio in poi dovrai contare sulla tua capacità di mantenere la strada iniziata.

SAGITTARIO

Buon anno nuovo, Sagittario! Hai Giove favorevole fino a metà maggio e puoi iniziare il 2023 alla grande, carico di entusiasmo e pieno di slanci. Giove, il tuo pianeta, è l’astro della fortuna. In quei mesi vivrai un’espansione personale e riuscirai con facilità nelle cose che ti proporrai. Cavalca la socialità e affidati alla capacità di condividere: l’ottimismo è un tuo alleato prezioso. Ti sarà d’aiuto per affrontare in maniera costruttiva la nuova posizione di Saturno, che a inizio marzo entra in Pesci. Ti metterà alla prova, ponendoti di fronte a limiti, difficili da accettare ma al tempo stesso fondamentali per costruire quello che è davvero importante. L’incontro con le difficoltà non è mai piacevole, ma innesca un processo di crescita di cui assaporerai i frutti, che porterai a maturazione con le tue sole forze.

Mantra dell’anno

Nella veemenza con cui difendi le tue idee puoi dimenticare che anche quelle sono semplicemente credenze. Prova a lasciarle da parte e forse scoprirai cosa ti nascondono.

Amore

L’anno inizia sotto la buona stella dell’amore! Affidati al desiderio di condividere e lascia che la tua fiducia faccia il resto. Affronti gli eventi con un atteggiamento positivo che ti mette al centro dell’attenzione e attira le simpatie. È vero che da qualche mese Marte in opposizione ti ha reso più polemico e grintoso del necessario, ma dal 12 gennaio qualcosa cambia e sarà facile trovare il modo di canalizzare in maniera costruttiva l’eccesso di energia. Poi da fine marzo inizia a farsi sentire una musica completamente diversa e la tensione svanisce. Nel suo lungo anello di sosta in Leone, da giugno a inizio ottobre, Venere mette a tua disposizione tutto il suo arsenale di seduzione e fascino che moltiplicherà i corteggiatori. Fino all’inizio di luglio puoi contare anche su Marte, coniugando seduzione e conquista.

Lavoro

Parti con una carica di fiducia che ti sprona ad affrontare le situazioni in maniera vincente. Da metà gennaio, grazie a una nuova combattività, le difficoltà non ti fermeranno. A inizio marzo qualcosa cambia: Saturno entra nei Pesci e resterà in quadrato con il tuo segno più di due anni. Subentra un atteggiamento serio e rigoroso, che ti rende esigente e tenace e ti confronta con una serie di ostacoli inevitabilmente faticosi. Ma a conti fatti quel processo di crescita risulterà prezioso. Sarà necessario fare delle scelte, decidere su cosa puntare ed eliminare quello che risulterà superfluo. Hai bisogno di concentrarti perché gli obiettivi che ti proponi sono molto ambiziosi. Fortunatamente a metà maggio viene a proteggerti Giove, che ti aiuta a rendere le cose più scorrevoli e facili, favorendo un clima costruttivo.

Salute

Da qualche mese hai Marte in opposizione e tendi a impegnarti troppo, sottoponendoti a sforzi eccessivi. Ti lanci in battaglie in cui non misuri le tue energie e che ti inducono a trascurare la salute. Qualcosa cambierà già a metà gennaio, ma è a fine marzo che questo eccesso di combattività non ti sarà più necessario. A metà maggio Giove entra nel settore legato alla salute e ci rimane per un anno. Le cose trovano un equilibrio benefico, piacevole e perfino giocoso. Tu ti sentirai molto in forma fisicamente. Sarà addirittura spontaneo il desiderio di un’attività quotidiana dedicata al benessere, trovalo tu il modo di farne una sana abitudine.

CAPRICORNO

Buon anno nuovo, Capricorno! L’anno lo inizi davvero alla grande, con un folto drappello di pianeti nel tuo segno. Sei carico di un’energia un po’ vulcanica che niente può fermare. Hai vitalità da vendere, una carica di positività che ti induce a sfidare qualsiasi cosa. L’entusiasmo ti sprona e non poni limiti alle tue iniziative. A metà maggio, Giove in Toro aggiungerà una nota di fortuna e facilità alla tua vita, consentendoti di arrivare ad obiettivi prestigiosi grazie a opportunità particolarmente favorevoli. Tra fine marzo e inizio giugno, quando Plutone uscirà brevemente dal tuo segno per poi rientrarci, l’intensità che caratterizza da anni le tue giornate si allenterà e ti concederai una sorta di vacanza. Ma poi tornerai nuovamente ad avvalerti di quella carica addizionale di magnetismo che ti aiuta a rinnovarti.

Mantra dell’anno

Nella costante ricerca della perfezione ti avvicini al sublime ma ti allontani dagli uomini. Prova quest’anno a concederti il lusso di una piccola imperfezione quotidiana.

Amore

C’è un po’ di attesa ma Giove è in arrivo: da metà maggio e per un intero anno mette a tua disposizione la fortuna e ti favorisce nell’amore e gli affetti. Con il suo aiuto le cose diventano insolitamente facili, che tu abbia già un partner o che sia ancora alla sua ricerca. È vero che sei un segno riservato, probabilmente l’espansività non è il tuo punto forte. Ma grazie all’insolita e travolgente carica di allegria ed entusiasmo di cui da maggio sarai il beneficiario, i tradizionali freni che ti intralciano si allenteranno e tutto diventerà più semplice. Arriva anche per te il momento in cui la fortuna ti viene incontro e ti prende per mano, guidandoti lungo la strada dell’intesa e dell’armonia. L’uscita di Saturno dall’Acquario a inizio marzo contribuirà a questo nuovo corso perché migliora la fiducia in te stesso.

Lavoro

Sei un grande lavoratore e nel 2023 non ti smentirai! Inizi l’anno con molta energia, se da qualche settimana ti senti frenato, vedrai che dal 12 gennaio diventerai più incisivo e avrai modo di attivarti con la grinta e la tenacia che ti caratterizzano. A inizio marzo, con l’uscita di Saturno dall’Acquario, si affievolisce fino a svanire un atteggiamento un po’ insicuro, che ti faceva dubitare della tua competenza e ti creava alcune preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la situazione economica. Tra fine marzo e inizio giugno avrai un’anticipazione di qualcosa che si consoliderà poi nel 2024. Sarai l’artefice della crescita di una nuova sicurezza, che si tradurrà in maggiore disponibilità economica e nella capacità di muoverti con più spregiudicatezza, mettendo a frutto i tuoi talenti anche a livello materiale.

Salute

Forse negli ultimi mesi il lavoro ti ha affaticato e non ti ha lasciato il tempo di riposarti. Già a metà gennaio la situazione migliora e l’energia riprende a scorrere. Tra fine marzo e fine maggio l’opposizione di Marte ti rende impulsivo e competitivo, se puoi evita di metterti inutilmente alla prova. Da metà maggio, con Giove favorevole sei in una situazione invidiabile, carico di vitalità e in piena forma. L’unico rischio potrebbe essere quello di ingrassare perché ti rende più propenso agli eccessi della buona tavola… Ma tu hai un rapporto sano con il corpo, sei attento e consapevole dei limiti. Ti basterà ascoltarti.

AQUARIO

Buon anno nuovo, Aquario! Il 2023 sarà ottimo per te. Finalmente, il 7 marzo, Saturno esce dal tuo segno e la vita diventa leggera e spensierata. Ti scoprirai più forte e sicuro e ti ritroverai in tasca i risultati dell’impegno di cui hai fatto prova. Il suo soggiorno ti ha frenato, enfatizzando paure e creando ostacoli. Adesso respiri e ti godi la vita senza censure o sofferenze. Sarà energizzante per te il breve soggiorno di Plutone nel tuo segno, da fine marzo a inizio giugno, una sorta di aperitivo di quello che ti porterà nel 2024. Giove favorevole fino a metà maggio ti rende spensierato e allegro, avrai voglia di muoverti e viaggiare. Da metà maggio si apre una fase positiva riguardo alla casa, se vuoi traslocare sarà facile trovare la soluzione che cerchi o magari farai qualcosa per migliorare quella in cui abiti.

Mantra dell’anno

L’amore per l’indipendenza ti rende così libero che a volte finisci per isolarti. Prova a ribellarti all’abitudine di volerti diverso, valorizza quello che ti rende simile.

Amore

Il 3 gennaio Venere entra nel tuo segno e ti fa iniziare l’anno con il piede giusto. Fino a metà febbraio approfitta della sua presenza che ti favorisce in amore. Dal 12 gennaio un ulteriore aiuto astrale rallegra la vita affettiva, anche il lato passionale trova un maggiore dinamismo e se sei alla ricerca di un partner sarà facile prendere l’iniziativa, anzi, lo farai spontaneamente. Anche l’uscita di Saturno dal segno, a inizio marzo, favorirà questa dimensione, Saturno ti ha chiuso e reso più solitario perché eri preso da processi interiori nei quali nessuno poteva aiutarti. Ma a breve potrai girare pagina e ritrovare la tua disponibilità. Molto favorevole sarà anche il periodo da inizio giugno a metà ottobre. Venere ti fa di nuovo l’occhiolino e ti invita a focalizzare la tua attenzione sul partner e sulla relazione.

Lavoro

Da inizio marzo abbasserai l’esigenza nei tuoi confronti e la situazione diventa più leggera, anche perché gli ostacoli e le frustrazioni si diradano e la vita diventa più facile da digerire. Intraprendente e deciso, da fine marzo a fine maggio ti lancerai in una sorta di sprint per realizzare qualcosa a cui tieni particolarmente, approfittando dell’alto coefficiente di energia. Ma qualcosa di più interessante e diverso si manifesterà tra fine marzo e inizio giugno: Plutone entrerà nel tuo segno e pianterà dei semi destinati a germogliare nel 2024. Per te sarà l’occasione di riconsiderare il modo in cui ti vedi e ti percepisci e di conseguenza cambieranno anche le tue aspettative. Sentirai la necessità di riesaminare quella che consideri come la tua missione nel mondo, individuando nuovi obiettivi e precisandone altri.

Salute

Anche per la salute, l’uscita di Saturno dal tuo segno sarà benefica, si relativizzano i motivi di preoccupazione e sentirai di aver girato pagina. Già da metà gennaio inizierai a sentirti nettamente più in forma. Anzi, potresti prendere in considerazione l’idea di dedicarti a un’attività fisica, sportiva o no. L’importante è che tu la prenda come un gioco e che sia motivo di divertimento. Tra fine marzo e inizio luglio avrai tendenza a fare un po’ troppo, sarà il momento di imparare a calibrare al meglio le tue forze, facendo del tuo corpo il tuo migliore amico. Ricorda di abbassare il livello di tensione, Urano continua a renderti impaziente.

PESCI

Buon anno nuovo, Pesci! Il tuo 2023 sarà importante e impegnativo. L’evento principale è l’ingresso di Saturno nel tuo segno il 7 marzo. Rimarrà fino a febbraio del 2026, avrete tempo per conoscervi e fare amicizia. Saturno arriva ogni 29 anni circa e in questi passaggi scandisce le fasi importanti della vita. Rigido e severo, ti mette davanti a dei limiti e ti costringe a liberarti da quello che non è più utile né necessario, concentrando le energie sulle cose più essenziali. Se vuoi che il tuo raccolto migliori, è arrivato il momento di potare alcuni rami. Ti mette alla prova creando ostacoli e confrontandoti con le tue paure, per farti crescere e diventare più sicuro. Intanto Giove ti fa iniziare l’anno con maggiore disponibilità economica e da metà maggio ti favorisce, soprattutto per quanto riguarda la vita sociale.

Mantra dell’anno

Troppo spesso tendi a comportarti come se fossi il salvatore del mondo e la tua missione fosse quella di realizzare l’impossibile. Prova nel 2023 a limitarti al possibile.

Amore

Venere sarà nel tuo segno da fine gennaio a fine febbraio e nel suo breve ma intenso soggiorno ti regalerà bei momenti in cui l’affettività sarà al centro della tua vita. Ti sentirai a tuo agio nel rapporto con il partner, se fossi single potrebbe essere il momento giusto per incontrare la persona che cerchi. Ti è favorevole anche il mese di maggio, che ha in serbo per te qualche chicca. Fino alla fine di marzo Marte è in un aspetto complicato e ti rende più irascibile e competitivo, evita le polemiche: in amore non si tratta mai di aver ragione. Ma a partire da metà maggio, con Giove favorevole sarà tutto più facile perché nelle relazioni prevarrà il buonumore, sarai capace di generare simpatia e fiducia attorno a te e più disponibile alla dimensione sociale, che favorisce gli incontri e ti fa cercare il divertimento.

Lavoro

L’inizio dell’anno è facile, sei propositivo e aperto alle collaborazioni. Le relazioni ti favoriscono e godi di benefiche protezioni. Dal 12 gennaio si allenta una fase di difficoltà, che chiuderai a fine marzo dopo tante battaglie. Ma l’evento principale è l’arrivo di Saturno nel tuo segno il 7 marzo. Affronterai responsabilità rilevanti, che saranno occasione di crescita e ti consentiranno di misurarti con la tua ambizione, che ti sprona con maggiore insistenza. Saturno ha bisogno di tempo per farti ottenere risultati tangibili, se puoi cerca di programmare qualcosa che abbia scadenze lontane e preveda un percorso lungo. Camminerai in salita, quindi sarai inevitabilmente rallentato, ma potrai raggiungere vette molto alte. Come fanno gli alpinisti, prepara il percorso a ritroso, dalla vetta alla tua posizione attuale!

Salute

Il periodo meno gradevole si conclude a fine marzo, quando tirerai un sospiro di sollievo e approfitterai di una situazione meno stressante. Particolarmente propizio sarà il periodo compreso tra inizio giugno e inizio ottobre, nel quale vivrai un rapporto molto piacevole con il tuo corpo e troverai soluzioni su misura che ti consentiranno di sentirti in piena forma. Da marzo Saturno potrà affaticarti, ma ti rende anche più attento, inducendoti a seguire un’eventuale disciplina che potrai decidere di adottare. Certo, fino a metà maggio la gola potrebbe mettere a rischio la tua linea, ma è una tendenza passeggera, goditela senza sensi di colpa.