Ariete

Fino al 10 sei sostenuta da un folto drappello di pianeti favorevoli, che rendono tutto più facile. Hai energia da vendere ma a volte tendi a forzare le cose. Evita di giocare a braccio di ferro. A fine mese scaramucce in amore. Dal 7 si aprono nuove possibilità a livello professionale. Sarai apprezzata per le tue capacità.

Toro

Dal 24 i progetti che porti avanti saranno facilitati, alcune cose si sbloccano come per magia. Dal 7 Mercurio è favorevole e Venere dal 10: uscirai così da una situazione piuttosto tesa a livello economico e porterai a casa risultati gratificanti. Anche l’amore diventa più facile. Se puoi programma un viaggio per le feste.

Gemelli

Dal 24 si aprono prospettive fortunate nella tua vita professionale, approfittane! Attraverserai un momento più intenso e faticoso del solito nei giorni a cavallo tra novembre e dicembre. Sarà bene stare attenta alle tue reazioni, soprattutto nella relazione con il partner, che sembra chiederti (ma anche darti) più del solito.

Cancro

Dal 24 la fortuna ti gonfia le vele moltiplicando le possibilità di successo (soprattutto per le nate in terza decade). Dosa le energie: sarai più sollecitata del solito e lo stress va evitato. La situazione nel lavoro sarà particolarmente coinvolgente e impegnativa fino al 10. Da quella data, Venere ti favorisce in amore.

Leone

Per tutto il periodo, ma soprattutto fino al 10, godi di una configurazione particolarmente favorevole che ti consentirà di avere successo in quello che intraprendi. Sei particolarmente fortunata in amore, fino al 10 Venere ti è propizia e riscalda sia il cuore che i sensi. Il tuo atteggiamento giocoso rende tutto divertente.

Vergine

Dal 24 la relazione con il partner diventa finalmente facile e gioiosa. L’intesa è favorita e c’è disponibilità da entrambe le parti. Il periodo a cavallo tra novembre e dicembre sarà faticoso, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Avrai bisogno di ricaricare le batterie, la famiglia ti sostiene. Dal 10 sei più serena.

Bilancia

Dal 24 qualcosa cambia in meglio nel lavoro, la fortuna ti scorta e ti rende accessibili traguardi che sembravano irraggiungibili. Per tutto il periodo hai molta energia a disposizione e affronti le situazioni con grande dinamismo. Favoriti i viaggi: in queste settimane c’è un grande movimento nella tua vita, cavalca l’onda!

Scorpione

Dal 24 la musica diventa piacevole: Giove ti regala la fortuna di cui dispone, soprattutto in amore. La tua attenzione sarà rivolta a questioni di natura economica. C’è movimento e sei favorita nelle tue iniziative in questo settore. Ma le cose non vengono da sole, dovrai impegnare le tue energie per aggirare gli ostacoli.

Sagittario

Oltre al Sole, Mercurio e Venere nel tuo segno, fino al 7 e al 10, ti riempiono di charme, spirito di iniziativa e allegria. L’ atteggiamento scoppiettante ti rende vincente nelle situazioni che avrai modo di affrontare. A cavallo tra novembre e dicembre insorgono ostacoli che creano attrito nella relazione con il partner.

Capricorno

Dal 24 la fortuna ti accompagna, specie se sei della terza decade. Nel periodo a cavallo tra novembre e dicembre le incombenze lavorative si accavallano e richiedono molto impegno da parte tua. Evita che lo stress ti complichi le cose. A partire dal 7 disponi di nuovi strumenti che ti favoriscono. Dal 10 l’amore ti sorride.

Acquario

Dal 24 la tua situazione economica trova un equilibrio più favorevole. Per te in questo mese ci saranno tanti aiuti planetari, gli astri ti sono molto propizi e creano attorno a te un clima piacevole e allegro. Il desiderio di vita sociale viene in primo piano e si moltiplicano le occasioni di incontri, anche sentimentali.

Pesci

Dal 24, Giove non è più retrogrado e il suo sostegno ti favorisce un po’ in tutto, specie se sei dell’ultima decade. Questo mese sei particolarmente stimolata nel lavoro, settore in cui si aprono per te nuove opportunità che ti consentono di portare avanti la tua carriera. Ne fa le spese la famiglia, attenta ai nervosismi.