Blanco fa impazzire Gallipoli: in diecimila cantano a squarciagola i suoi successi

Spettacolo di pubblico, in attesa sin dal mattino, soprattutto giovanissimi in molti casi accompagnati dai genitori, per il live di Blanco al Parco Gondar di Gallipoli, live attesissimo e sould out da due mesi, organizzato da PmEventi ed MpCompany.

Oltre 10mila spettatori, adrenalina alle stelle, canti a squarciagola e lacrime di gioia delle fans più accanite.

Sorpresa quando sul palco Blanco ha chiamato l'archistar Salentina Fabio Novembre che tra l'altro ha curato tutte le scenografie del concerto dell'artista fresco vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood.

Da Sanremo il grande successo di Blanco

Blanco ha cantato i grandi classici del suo repertorio, giovane ma amatissimo, a maggior ragione dopo la vittoria di Sanremo con Mahmood. Tanti i brani cantati a squarciagola dai fan, del resto i biglietti erano sold out ormai da settimane.