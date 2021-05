Dramma a Galatina: 41enne trovato morto in camera da letto. E' mistero

Un 41enne è stato trovato morto, questa mattina, nella sua casa di via Soleto a Galatina, nel Salento. A lanciare l'allarme, i familiari dell'uomo che non rispondeva alle chiamate e si sono quindi preoccupati.

I soccorsi

Sul posto, sono arrivati subito i medici del 118, insieme a una pattuglia di agenti del commissariato galatinese: dopo aver aperto la porta, hanno trovato il corpo ormai senza vita del 41enne nella camera da letto, riverso sul pavimento. Da una prima ispezione della salma, sembrerebbe essere quella del malore la spiegazione più probabile della tragedia: in casa non vi erano segni di colluttazione né, sul corpo del 41enne, evidenze compatibili con quelle di una aggressione.

Il corpo dello sfortunato è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove verrà effettuata l'autopsia: lo ha disposto il pm di turno, Maria Vallefuoco per fare luce sulle cause della morte.