I parenti la chiamano al telefono ma lei non risponde: trovata morta in casa

Dramma questa mattina a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Una donna di 70 anni è stata trovata morta nella casa in cui viveva da sola.

La donna era accudita amorevolmente dal fratello, dalla cognata e dai familiari che ieri sera le avevano portato delle medicine perché accusava un po’ di febbre e tosse. Intorno alle 10,30 fratello e cognata hanno provato a contattarla telefonicamente per chiederle se avesse bisogno di qualcosa prima di andarla a trovare, ma non ha risposto. A quel punto, preoccupati, si sono diretti presso l’abitazione della congiunta.

La scoperta dei parenti

Hanno bussato alla porta e, anche in questo caso, non hanno ricevuto alcuna risposta. Di conseguenza, hanno chiesto aiuto ai carabinieri che sono intervenuti sul posto assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Questi ultimi hanno aperto la porta, chiusa dall’interno con le chiavi nella toppa, consentendo ai medici di soccorrere la donna che si trovava nel suo letto. Purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare.