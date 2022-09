Attestazioni di «vicinanza e solidarietà» arrivano dai colleghi frantoiani e imprenditori agricoli verso la famiglia di Cosimo Negro, titolare di un frantoio a Morciano di Leuca , dopo il tragico fatto accaduto alcuni giorni fa. La crisi che ha investito il settore olivicolo è ancora lontano dall'attenuarsi. Ogni giorno che passa, nonostante gli aiuti ei reimpianti di nuovi alberi di ulivo, molte imprese non riescono a reggere e sono costrette a chiudere a causa della scarsa produzione di olive, dei numerosi adempimenti burocratici e delle tasse «che svogliano qualsiasi iniziativa». Si calcola che siano oltre 100 i frantoi costretti ad arrendersi nella provincia di Lecce negli ultimi tre anni.

L'esperienza degli adetti ai lavori

Per Marta Lisi, dottore agronomo e titolare insieme a Vito e Consiglia della società agricola “Merico” di Miggiano «il problema di chi lavora in agricoltura è serio e ogni giorno tocchiamo con mano questa crisi. Aumentano sempre di più gabelle, tasse, contributi da pagare, sembra che il settore agricolo sia una mucca da spremere - spiega la Lisi -. Accedere agli aiuti che ci sono o ci dovrebbero essere non è semplicissimo. Di recente è uscito il bando Pnrr per il fotovoltaico a cui abbiamo saputo che se dovessimo cambiare l'impianto vecchio con uno nuovo saremmo poi costretti a perdere l'incentivo. Per non parlare di tutte le altre spese a cui è soggetta un'azienda, costi per vari consulenti e altre persone che ti seguono. Insomma, il settore agricolo sta andando per aria perché non c'è soltanto una questione energetica dietro la crisi, ma comincia a costare un po' tutto, dalla bottiglia di vetro all'etichetta, al trasporto, a questo si aggiunge la riduzione della produzione: l 'alternativa come abbiamo fatto noi è diversificare l'offerta, noi produciamo in maniera biologica anche grano e legumi, mandorle e altri ortaggi». I l comparto agricolo o «per quanto si dica che venga aiutato, purtroppo non è sostenuto concretamente e abbastanza. Soprattutto dopo la xylella, i costi li abbiamo sempre dovuto pagare e ancora adesso, nessuno ci dice “stoppiamo tutto, veniamo incontro agli agricoltori, bloccando per esempio il pagamento dei contributi”. Niente, e l'azienda deve trovare lo stesso i soldi, abbiamo tutti dei mutui per i nuovi macchinari e la banca batte cassa. Per questo esprimiamo massima solidarietà e ci dispiace tanto per questo imprenditore di Morciano, capiamo perfettamente: qui non si dorme di notte».

L'imprenditore di Presicce-Acquarica