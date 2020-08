Dramma in vacanza, 25enne precipita dalla scogliera e muore: inutili i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cause della caduta non sono ancora note: indagano i carabinieri. Ma la vita di un ragazzo di soli 25 anni si è spenta ieri sera dopo un tragico volo dalla scogliera di Polignano a mare , provincia di Bari.Il ragazzo, del posto, è caduto dalla scogliera di Cala Pozzo Vivo. Immediati i soccorsi: sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, dei vigili del fuoco con gli uomini del nucleo speleo alpino fluviale (Saf), ma per lui non c'era già nulla da fare. I caschi rossi hanno recuperato il corpo del 25enne.