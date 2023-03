Dramma della solitudine, 90enne trovata esanime in casa. Era morta da giorni

Dramma della solitudine a Lecce dove un'anziana è stata trovata morta in casa. Era deceduta da giorni.

I ivigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13.50 in via Gabriele D’Annunzio, nel quartiere Santa Rosa, per un soccorso a persona. Da giorni non si avevano più notizie della donna di 90 anni che viveva in un appartamento della zona. I vigili del fuoco entrati nell’appartamento hanno rinvenuto il corpo esanime dell'anziana. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso della donna, che sarebbe avvenuto qualche giorno fa.