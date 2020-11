Addio a Gaetano Fuso, ex poliziotto paladino dell'inclusione sociale

Addio a Gaetano Fuso. Il poliziotto malato di Sla divenuto un paladino nell'impegno per l'inclusione sociale si è spento oggi. A darne notizia è stata l'associazione "Io Posso" di Calimera, impegnata da anni affinché la malattia non fosse una barriera per la vita. «Oggi, dopo aver lottato per sei anni contro la SLA, Gaetano ci ha lasciati - si legge nel post -. Nel dare questa tristissima notizia, sappiamo che chiunque lo abbia conosciuto ha ricevuto da lui del bene. Schietto, coraggioso, intraprendente, anche davanti alla malattia non si è arreso, ma ancora una volta ha tirato fuori la sua forza e la sua generosità nel concepire e realizzare «La Terrazza "Tutti al mare!"» di Io posso, motivandoci a contribuire, pretendendo che fosse un servizio gratuito e un modello di inclusione».

Nel 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva insignito l'assistente capo della polizia del titolo di cavaliere della repubblica per il suo impegno.

Ultimo aggiornamento: 16:25

