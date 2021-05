De Marco, al via l'udienza per stabilire la sanità mentale

Al via questa mattina l'udienza che dovrà stabilire se Antonio De Marco fosse cosciente di cosa stesse facendo quando la sera del 21 settembre dell'anno scorso uccise con 79 coltellate gli ex conquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta, 33 e 30 anni, nella loro casa di via Montello, a Lecce.

L'esame delle perizie

Saranno esaminati i consulenti nominati dalla Corte d'Assise, il docente universitario Andrea Baldi e lo psichiatra Massimo Marra. Nella perizia depositata lunedì della scorsa settimana hanno concluso per la capacità di intendere e di volere per De Marco, 22 anni di Casarano, omicida reoconfesso. Presenti anche i periti di parte: Domenico Suma per la Procura, Roberta Bruzzone per Quintino Manta padre di Eleonora, Roberto Catanesi e Mariangela Pascalis per la madre di Eleonora, il professore Meluzzi e Alessandra Marzo per i parenti di Daniele De Santis, il professore Domenico Carabellese per l'imputato