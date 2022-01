Tamponi e tracciamento covid: a Copertino arriva l'Esercito

A Copertino arriva l’esercito per la gestione del “Drive-through” per i tamponi anticovid. Una decisione presa di comune accordo con l’amministrazione comunale del sindaco Sandrona Schito, che punta a ridare serenità alla comunità e incentivare il tracciamento dei contagi balzati in città a oltre 1000 casi.

L'esercito in paese: più serenità alla comunità

La postazione attiva da questa mattina nell’area parcheggio dello stadio “Guido Vantaggiato”, subentra a quella della Croce rossa che ha operato venerdi e sabato scorso. Le operazioni sono coordinate dai medici dell’Asl Lecce e dai militari del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) di Lecce alle dipendenze della Brigata Pinerolo.

Il servizio per i tamponi, ricorda l'amministrazione comunale, è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 14 e potrà accogliere oltre i residenti di Copertino anche i cittadini dei comuni limitrofi.