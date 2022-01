Copertino, tamponi in auto dopo il boom di contagi

I tamponi si faranno in auto a Copertino dove la sindaca Sandrina Schito ha chiesto alla Asl un'apposita postazione di drive through per fronteggiare l'emergenza nel comune dove i contagi sono in crescita esponenziale. «779 i cittadini attualmente positivi e numeri destinati a crescere ancora e per la cui situazione misure più severe con noi stessi, evitando ogni occasione d'incontro, sarebbe auspicabile - scrive la sinsaca -. A seguito dell'alto numero di tamponi da eseguire e lunghissimi tempi d'attesa cui i cittadini sono sottoposti ho chiesto ed ottenuto dalla Asl una postazione drive through a Copertino. Ieri in un sopralluogo con il dott. Carla' e con il Colonnello Serafini si è individuata l'area del campo sportivo "G.Vantaggiato" dove saranno effettuati tamponi solo ai cittadini che hanno prenotato al centro di igiene e sanità pubblica anche attraverso il loro medico di base. La postazione drive, presidiata da militari, resterà per tutto il perdurare della situazione. Presto ulteriori informazioni e dettagli che sarà mia cura comunicare compiutamente alla cittadinanza.

APPROFONDIMENTI SALENTO Focolaio dopo le feste clandestine, a Copertino il contagio si...

Ancora ordinanze dei sindaci: a Orsara cancellati eventi per l'Epifania

Il Comune di Orsara di Puglia (Foggia) ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma e di chiudere, fino a data da destinarsi, anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e la Casa della Befana«. È quanto comunica il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, dopo l'incremento di casi Covid registrati in paese. Nello specifico sono dieci i pazienti positivi e sette quelli in quarantena, ma si teme che il numero possa aumentare. Il sindaco aveva già annullato nei giorni scorsi i laboratori dedicati a bambini e adulti che avrebbero dovuto tenersi nel Centro Anziani. Adesso comunica anche »la sospensione di ogni altro evento tra quelli previsti fino al 9 febbraio 2022. Non si svolgeranno, dunque, nemmeno i laboratori previsti il 4 e il 7 gennaio con le «Letture piccine» e quelli in programma il 5 e 6 gennaio per la realizzazione delle calze. Annullato anche lo spettacolo di bolle di sapone dell'8 gennaio, chiuse la pista su ghiaccio e la Casa della Befana«, conclude la nota