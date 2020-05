Il matrimonio al tempo del Covid: sposi e sindaco con mascherina

Celebrato il primo matrimonio dall'inizio dell'Emergenza Coronavirus. Questa mattina in Comune, alla presenza dei soli due testimoni, Ludovica e Riccardo hanno pronunciato il loro "si". I due giovanissimi, lei di Trepuzzi lui di Arnesano, avevano programmato già da tempo la data del loro matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare lo scorso 24 aprile 2020. A causa delle restrizioni in atto è stato possibile celebrare il rito civile, officiato dal sindaco Giuseppe Taurino, solo oggi.



I due novelli sposi hanno dovuto rinunciare a tutto, ai fiori, agli addobbi, agli amici, ai parenti ma non hanno voluto rinunciare al loro sogno. «Sono uno che si commuove - ha detto il sindaco Taurino al termine della cerimonia - ma oggi l'emozione è stata tanta e forte, più del solito. Ho celebrato tante unioni e promesse, ma quella di questa coppia ha un significato diverso. Arriva in un momento storico particolare e difficile per tutti. Ma questi due ragazzi ci hanno voluto testimoniare, con la loro decisione, la vera essenza dell'amore. Potevano rimandare a tempi miglior e invece hanno insistito perché questo appuntamento così importante non venisse rinviato ulteriormente. A loro auguro tutta la felicità di questo mondo. Tornerà la normalità e torneremo alle nostre vite. Oggi ne abbiamo avuto la prova concreta. Andrà tutto bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA