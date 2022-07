Tossisce in ospedale, non mette la mascherina e colpisce con un pugno l'infermiere

Un infermiere in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari sarebbe stato aggredito questa mattina da un paziente per avergli chiesto di indossare la mascherina.

In postazione di triage, aveva la tosse

A quanto si apprende l'infermiere si trovava alla postazione di triage. Un uomo in attesa di essere visitato era lì senza mascherina e tossiva. A quel punto l'infermiere gli ha chiesto di indossare la mascherina o di girarsi per non tossire in direzione degli altri pazienti. L'uomo avrebbe reagito alla richiesta dandogli un pugno in faccia e causando all'infermiere lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.