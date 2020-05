Al sindaco i lucchetti delle attività commerciali chiuse a Gallipoli. Minerva: «Siamo al loro fianco in questa battaglia»

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Questa mattina oltre 300 lucchetti con altrettante chiavi di esercizi commerciali gallipolini sono stati agganciati alla grata della cancellata del Comune e le relative chiavi dei lucchetti consegnate al primo cittadino Stefano Minerva.

«Aver scelto questa data – dice Matteo Spada, rappresentante dei Commercianti di Gallipoli - ha un enorme valore simbolico per noi, un simbolismo eccellente, la festa del lavoro negato, del lavoro che non c’è, del lavoro violentato. Oggi, proprio oggi, noi chiediamo di essere tutelati, chiediamo misure concrete , perché il governo, fino ad ora, ha venduto ‘fuffa’ il nulla al posto di soluzioni».



«Mi sento affianco alla battaglia di queste persone che oggi, 1 Maggio, festeggiano una festa strana. Lavoratori che per colpa del Coronavirus stanno perdendo la loro dignità. Perché dobbiamo contenere i contagi ma dobbiamo anche dare risposte agli imprenditori, ai commercianti, alle persone che lavorano tutto l'anno in maniera temporanea presso gli esercizi commerciali. Noi come comune studiando delle soluzioni che si applicheranno all’interno di quelli che sono gli schemi di bilancio». Taglio dei tributi locali come Tosap, Tari, Imu, tassa di soggiorno e tassa pubblicitaria.

Ma il Comune si farà anche portavoce nei confronti della Regione e del ministero per gli Affari Regionali Francesco Boccia «perché Gallipoli – dicono i commercianti – merita un’attenzione particolare da parte dei massimi esponenti del Governo».

