Feste patronali, una proposta di legge per salvarle. Gli imprenditori scrivono alla Regione

I professionisti dello spettacolo insieme per salvare le feste patronali. La neonata associazione "Partner" , che mette insieme imprese di professionisti degli eventi, spettacoli e feste, ha inviato alla Regione Puglia attraverso il consigliere Mario Pendinelli, una proposta di legge sulle Feste patronali, simbolo della cultura e della tradizione del nostro territorio.In un documento inviato alla Regione, l'associazione ha sintetizzato tutti gli aspetti che caratterizzano le tradizionali manifestazioni tenendo conto di tutte le attività economiche collegate alle feste patronali.«Con convinzione – ha scritto Pandinelli alla Regione - farò miei i vostri spunti e suggerimenti che si inquadrano perfettamente negli obiettivi che mi sono posto avviando un percorso nell’ambito della Regione Puglia teso a salvare la Festa Patronale e a lanciare un messaggio in positivo sulla capacità attrattiva della Puglia».Nella proposta di Legge l'associazione ha evidenziato l'importanza delle manifestazioni e l'importanza di sostenrle economicamente anche perché potrebbero diventare un potente volano di sostegno, concreto e psicologico, per la ripresa nel periodo estivo. Seppur nella consapevolezza di dover rispettare tutti gli standard di sicurezza sociale imposti dalla “Fase 2” .Le Feste Patronali rappresentano in Puglia una sintesi delle peculiarità produttive legate all’artigianato artistico, dalle luminarie ai fuochi pirotecnici, dalla musica al commercio, non tralasciando le produzioni enogastronomiche legate alla tradizione. Salvarle significa anche dare un notevole contributo alla stagione turistica e ridare fiducia nella ripresa alle nostre comunità. La storia stessa ci insegna che nei momenti più difficili i nostri paesi si sono stretti proprio intorno a questi festeggiamenti.«Siamo fiduciosi che la nostra proposta passi – ha affermato Salvatore Pagano, portavoce dell’associazione Partner – per poi sederci ad un tavolo tecnico. Ogni categoria sta ricevendo qualche sostegno, ma il nostro intento in questa fase è proporre un progetto di ‘festa allargata’ in estate, provando a salvare simbolicamente più manifestazioni possibili. Anche per tale impegno stiamo cercando di far aderire al nostro intento sempre più società e professionisti, di tutta la regione».