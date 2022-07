Concerti, dj set, teatro e feste patronali: ecco cosa fare questa sera

Grandi ospiti in Puglia: a Conversano ci sono Le Vibrazioni e a Grottaglie c'è Panariello. Poi dj set ed grandi eventi: ecco cosa fare oggi, lunedì 10 luglio.

In evidenza

Cento giorni di concerti, spettacoli, enogastronomia, escursioni, rassegne sotto le stelle e manifestazioni sportive. Tutto questo è la kermesse conversanese “Borgo d’Estate”, il cui elemento di spicco sarà il concerto de Le Vibrazioni, in programma questa sera (ore 21) in Piazza Castello. La band, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, presenterà l’ultimo lavoro “Vi”. Per info 080 4094111.

Oggi a Grottaglie prende il via la nuova stagione di spettacoli all’aperto, organizzata dal Comune e dal Teatro pubblico pugliese, e le Cave di Fantiano si mostrano in tutta la loro bellezza, un anacronismo si potrebbe commentare data l’asprezza del luogo. Ma ad ammorbidirla ci sarà la dolcezza di Giorgio Panariello che è sì l’“attorcomico” che tutti conoscono e ammirano e applaudono ma prima ancora è un essere speciale (citando “La cura” di Battiato). Il monologo che Panariello porta in scena a Grottaglie ha un titolo, “La favola mia”. Per “La favola mia” biglietti (da 20 a 30 euro) in vendita su Vivaticket e al San Ciro Cafè di Grottaglie (via Paritaro, 4; 099. 6962522).

Bari e provincia

Questa sera (ore 20.30), a Palazzo Pesce di Mola di Bari (via Van Westerhout, 24), si terrà un nuovo appuntamento del “Kantun Winka, viaggio inter/culturale” con l’orchestra “Cantiere Comune Mediterraneo”. Ingresso a pagamento (biglietto € 5). Per info 347 1565119 – www.alma-terra.info.

Questa sera (ore 21), in Piazza Santa Croce a Palo del Colle, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Bocca di rosa” con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana. L’obiettivo è rendere omaggio alla cosiddetta Scuola genovese, ripercorrendo alcune tra le pagine più belle della canzone d’autore italiana, a cominciare da quelle di Fabrizio De Andrè. Il programma prende le mosse proprio da Faber con la sua “Bocca di Rosa”, tra le sue canzoni più note e iconiche, per continuare con “La canzone di Marinella”, “Il Pescatore”, “Una storia sbagliata”, “Amore che vieni amore che vai” e tante altre.

Ingresso libero.

Brindisi e provincia

La rassegna letteraria “Il segnalibro – punto di lettura” proposta dalla città di Brindisi in collaborazione con la Feltrinelli point. Il giornalista e opinionista Marco Travaglio incontrerà il pubblico brindisino questa sera alle 21 presso la Scalinata Virgiliana.

Nuovo appuntamento questa sera con il festival culturale “Una Valle di Libri”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica – assessorato alla Cultura. Dalle ore 21 in Piazza Plebiscito, arriva il cantautore Ermal Meta, che presenterà il suo primo romanzo edito da “La Nave di Teseo” dal titolo “Domani e per sempre”. Dialogherà con l’autore la conduttrice e volto di Radio Norba Antonella Caramia. L’evento è prodotto in collaborazione con la New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro.

Lecce e provincia

Inizia con un dj set la settimana che porterà al grande evento di venerdì 16 luglio del Pride a Lecce. A partire dalle 21:00, il Barroccio di Lecce, ospiterà il dj set di Pupa, storica dj del carro del pride in Salento, con sonorità ricercate e orientate verso la musica elettronica, house, pop e new wave. Insieme a lei Zeboh e Castromassi per un live in apertura.

Questa sera alla Praja di Gallipoli, in provincia di Lecce per il party Ange du Demon insieme ad Ale Basciano, dj che arriva in console dopo una lunga carriera in tv (Ciao Darwin, Uomini e Donne, Temptation Island, etc), torna Cristian Marchi. Dj producer dalla carriera infinita, è un vero top italian dj.

A San Pietro in Lama ultimo giorno di festa patronale in onore di San Pietro apostolo. Questa sera alle 21.30 in Piazza del Popolo la tre giorni di celebrazioni e festeggiamenti si chiuderà con il concerto dei Collage. Il complesso musicale italiano, che ha riscosso molto successo tra gli anni ’70 e ’80, tanto che ha collezionato anche una seconda posizione, nel lontano 1977, al Festival di Sanremo con il brano “Tu mi rubi l’anima”.

Attualmente parliamo di un quartetto composto da Tore Fazzi (voce e basso), Uccio Soro (voce e chitarre), Fabio Nicosia (tastiera e voce), Francesco Astara (batteria e percussioni).