Il ritorno delle feste patronali in Salento: il calendario, già nel weekend le prime tre

Tornano a risplendere dopo due anni, le luci delle luminarie nelle piazze e nelle strade del Salento, si spalancano le porte delle chiese, così come ritornano a fluire la musica delle bande, i fuochi d’artificio, le occasioni legate al cibo e a tante altre rappresentazioni civili e religiose. A seguito del via libera a marzo della Conferenza episcopale pugliese, le associazioni e comitati insieme alle amministrazioni comunali e parrocchie si sono messi in moto per organizzare le feste patronali a partire da questo mese di aprile. E già il calendario pullula di eventi. Tra le ricorrenze, si segnalano nel prossimo week end quelle di Trepuzzi con la festa patronale Madonna dei Miracoli del 23 e 24 aprile, di Castro con la Madonna dell’Annunziata dal 23 fino al 25 aprile e di Matino in onore di San Giorgio. La giunta comunale di Trepuzzi ha approvato ieri il programma della festa. Si parte con l’Eucarestia di domani (22 aprile) alle ore 18:30 presieduta da monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi Ugento-S. Maria di Leuca, e un incontro sul tema “Don Tonino Bello e la devozione alla Madonna”. Il giorno successivo 23 aprile, nel corso della vigilia alle ore 18:30 è prevista la messa di monsignor Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, con processione. Il 24 aprile alla Madonna dei Miracoli saranno dedicate le messe fino a quella delle ore 19 presieduta da Don Luca Bisconti, parroco della Madonna della Fiducia in Giorgilorio e segretario del Sinodo. Per il programma civile, giorno 23 presentazione alle ore 10:30 in piazzetta Municipio, del libro “Sentimento popolare” di Graziano Cennamo che dialogherà con Maria Francesca Errico e Simone Pezzuto, evento promosso insieme al Comitato Feste Patronali e l’associazione Puglia Armonica, con successiva fragorosa salve per l’apertura dei festeggiamenti e corteo dal Palazzo Comunale a Largo Margherita e concerto bandistico “Città di Trepuzzi”. Il 24 aprile sempre a Trepuzzi, dalle ore sei del mattino, via alla tradizionale fiera mercato per le vie del centro cittadino e in serata incursioni a cura di Bande a Sud. Nel centro storico le luminarie saranno di Perrotta (Squinzano), i fuochi d’artificio di Cosma (Monteroni di Lecce) e l’addobbo in chiesa di Aventaggiato (Castrignano dei Greci).

Ancora nel weekend

A Castro, per tre giorni (23-24-25) si riaccenderà la luce nel segno della patrona Maria Ss. Annunziata e nelle strade del centro storico si potranno ammirare le luminarie della ditta MarianoLight. Ricco il calendario: si parte il 23 aprile alle ore 21 in piazza Perotti con un fuoco pirotecnico della ditta Vincenzo Martella di Corsano e a seguire concerto della band Crifiu. Le giornate di domenica 24 aprile e lunedì 25 saranno allietate dai concerti bandistici Banda di Francavilla Fontana (Br) e Banda Conversano G. Piantoni (Ba) che faranno da cornice al convegno di domenica alle ore 17 dal titolo “Feste patronali oltre la pandemia, operatori a confronto”, allo spettacolo itinerante Conturband e al premio PugliArmonica nel castello aragonese. Sempre il 24 aprile alle ore 21 spettacolo pirotecnico di Piromagia Srl da Pannarano (Bn) e Senatore Fireworks da Cava de’ Tirreni (Sa) e alle ore 22 intervento del gruppo comico “I MalfAttori” in piazza Perotti. Per l’ultimo giorno di festa, 25 aprile, si prevedono spettacoli bandistici, processione e diversi fuochi d’artificio diurni e a mezzanotte per la chiusura. Attesissima a fine aprile anche la ricorrenza a Diso in onore dei santi apostoli Filippo e Giacomo. Sono quattro i giorni programmati dall’associazione “I Santi di Diso Filippo e Giacomo”. Si parte il 30 aprile con il festival delle luminarie con quattro ditte e i percorsi musicali di bande e orchestre. Domenica 1° maggio consueto festival pirotecnico I Santi di Diso alle ore 10:45 e, alle ore 21, accensione delle luminarie e concerti bandistici. Il giorno successivo 2 maggio evento in piazza Carlo Alberto del comico, cabarettista e cantante Dado e il 3 maggio concerto musicale di Antonio Amato Ensemble e intervento del cantattore Pasquale G. Quaranta (P40). Tra le altre feste, spiccherà poi quella di Santa Domenica a Scorrano il 5-6-7 luglio, una delle più attese. L’associazione Santa Domenica dopo le autorizzazioni del parroco di Scorrano Don Massimo De Donno, dell’Arcidiocesi di Otranto e della Commissione straordinaria prefettizia del Comune sta lavorando sui dettagli del programma: si sta valutando di predisporre una seconda edizione del Festival delle luminarie ed eventi con fuochi d’artificio, bande, percorso food nel centro storico.