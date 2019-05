Comunali, nelle piazze l'ultima sfida fra i candidati: TUTTI I COMIZI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cala il sipario sulla campagna elettorale 2019. E le sfide si consumano nelle piazze con i comizi di chiusura dei cinque candidati sindaco in corsa per la poltrona di Palazzo Carafa. Lo scontro finale con il test della partecipazione negli spazi pubblici: il più classico dei termometri per misurare, a 48 ore dal voto, la fiducia e il consenso attorno alle proposte politiche.Mentre Arturo Baglivo e Carlo Salvemini hanno scelto la sfida tradizionale del comizio in piazza, Saverio Congedo ha preferito la modalità party a Parco di Belloluogo, come del resto anche Adriana Poli Bortone, che ha riunito i suoi al mercatino delle Arti e delle Etnie di viale Aldo Morto. Mario Fiorella, invece, ha parlato al suo elettorale e chiuso la campagna elettorale con amici ed elettori in un locale leccese, già giovedì sera.Domani sarà silenzio elettorale: i candidati trascorreranno la giornata della vigilia del voto tra ultimi incontri e strette di mano e cercando di convincere gli indecisi. Poi la parola - domenica 26 maggio - passerà ai cittadini. Si voterà dalle 7 alle 23 e non solo per le Amministrative, ma anche per le elezioni europee. Gli aventi diritto al voto sono 78.603. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio delle Europee, solo lunedì, a partire dalle 14, lo spoglio per le Comunali che dirà quale sindaco i leccesi avranno scelto e se sarà necessario tornare alle urne per un secondo turno, per il ballottaggio.