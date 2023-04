Collepasso, incendio ai danni di una ditta: distrutti due camion e un escavatore

Un altro incendio ai danni di un'impresa nel Salento. Questa volta ad essere colpita è stata una ditta di Collepasso.

Lo spegnimento

Alle 04.50 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta a Collepasso, in via Rita Levi Montalcini, per un incendio di due camion e un escavatore terna di proprietà di una ditta del luogo. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Sono in corso le indagini al fine di verificare la natura dell’incendio, che si sospetta possa essere doloso.