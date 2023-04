In casa 360 grammi di cocaina e 14mila euro: arrestato

In casa aveva 360 grammi di cocaina e 14.250 euro in contanti: arrestato dai carabinieri un 41enne a Maglie. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri del Norm di Maglie insieme con i colleghi della sezione operativa di Lecce e i cinofili di Modugno che hanno effettuato la perquisizione in casa dell'uomo. In casa c'era anche un bilancino di precisione, utilizzato con ogni probabilità per pesare la sostanza e dividerla in dosi da vendere al dettaglio.