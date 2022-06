Castrì, un telefonino ritrovato vicino alla villetta del brutale omicidio: era del killer? La pista degli investigatori

Un telefonino trovato per strada, in via Volta, proprio accanto alla villetta di via Roma, a Castrì, in cui lo scorso venerdì sera si è consumato un brutale omicidio, potrebbe offrire la soluzione del caso agli investigatori.

Era a terra, potrebbe essere finito lì negli istanti immediatamente successivi al delitto, al pestaggio di Donato Montinaro, l’ex falegname di 75 anni trovato cadavere il giorno successivo, poco dopo le 7 del mattino....

