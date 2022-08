Rave party con centinaia di persone, intervengono le forze dell'ordine

Un rave party è in corso nelle campagne di Castri, molto vicine alla frazione Pisignano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia di stato e la guardia di finanza. I numerosissimi militari sono impegnati nella gestione della cosa. Il rave party è cominciato questa mattina presto a insaputa di tutti e al momento sul posto ci sono più di mille persone e la musica assordante si può ascoltare film dalla strada provinciale.

Caos e auto ovunque

Sulle stradine adiacenti diverse macchine parcheggiate e altre sono in arrivo, i carabinieri hanno fatto un posto di blocco all'entrata di una delle strade principali che porterebbe in questa campagna per evitare il transito, ma allo stesso modo quasi tutte le strade e stradine di campagna che portano al rave sono piantonate da guardia di finanza e polizia. Nel luogo principale dell'accesso alla stradina era presente anche il primo cittadino di Castrì Andrea De Pascali che si è reso disponibile alla collaborazione per quanto riguarda la gestione e la sicurezza dell'evento .