Cagnolino lanciato giù da un cavalcavia a Taviano. E' caccia all'autore del gesto

Gettato senza pietà da un cavalcavia. Scaraventato via come un oggetto inutile. A tanto arriva la crudeltà dell'uomo. Un cane di piccola taglia ha rischiato di morire e non è ancora fuori pericolo.

E' accaduto stamane a Taviano, sulla strada che conduce a Matino. A sentire un tonfo strano è stato un podista che ha visto uscire dopo pochi istanti un meticcio di pochi chilogrammi dalle sterpaglie. L'animale era sotto shock e claudicante. Scattato l'allarme, sul posto è sono intervenuti Matteo Cazzato di Spirito Randagio e le Guardie ecozoofile Lecce “Sezione Provinciale di Taviano“. Prestate le prime cure, l'animale è stato trasportato presso la Clinica Veterinaria del Salento del dottor Antonio D'Argento, quasi in stato di collasso. I medici veterinari stanno ora facendo di tutto per salvargli la vita, ma le sue condizioni sono serie anche se è riuscito a mangiare qualcosa.

APPROFONDIMENTI LECCE "Amici a quattro zampe", torna il concorso cinofilo a... BARI Cane aggredito da due pitbull: attimi di terrore per una donna... GOSSIP Festa del cane, tra rispetto e regole da seguire. Ecco gli amici a... LECCE Un cimitero per gli animali anche a Lecce: via alla raccolta firme

Cuccioli gettati nella spazzatura: due morti asfissiati, gli altri tre lottano

Il nucleo delle guardie ecozoofile sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto nel tentativo di risalire al responsabile o ai responsabili del deprecabile atto. «L'invito che facciamo anche questa volta alle istituzioni - dice Cazzato - è quello di prendere posizione e condannare fermamente tali gesti e affiancarci nella nostra costante e difficile missione di tutelare i nostri amici animali, vittime silenziose di un violenza inspiegabile».