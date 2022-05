"Amici a quattro zampe", torna il concorso cinofilo a Gallipoli

Torna "Amici a 4 zampe", la IV edizione del concorso di bellezza e simpatia che si terrà all’Ecoresort Le Sirenè a Gallipoli oggi e domenica.

Le prove del concorso sono previste per domani e comprenderanno le categorie di Best in Like, Best in Beauty e Best in Empathy.

Festa del cane, tra rispetto e regole da seguire. Ecco gli amici a quattro zampe "vip"



Dalle 9,30 partirà poi la campagna gratuita per l’applicazione del microchip con veterinario Asl.

Ad essere presente sarà anche dottor Antonio D'Argento direttore della Clinica Veterinaria del Salento. Una clinica all’avanguardia, presente a Taviano e che ha al suo attivo un folto staff di medici, radiologi, infermieri, ed altro personale. Il dottor Antonio D’Argento, con l’occasione parlerà della cura e delle problematiche che coinvolgono proprio i quattro zampe, migliori amici dell’uomo.

Un momento speciale dedicato al pastore tedesco

In programma dalle 10 anche un momento speciale dedicato al Pastore Tedesco a cura di Luciano Parlangeli di Lu.Pa. Infine, la pittrice iperrealista Elisabetta De Maria realizzerà il ritratto del vincitore. Ci sarà anche una dimostrazione di toelettatura a cura di Top Dog e Si alterneranno alle prove anche le passerelle dedicate allo Special Salento Bully. L’iscrizione è gratuita. Per info ed iscrizioni 0833261831.

Il programma di domani prevede alle nove apertura, iscrizioni e consegna di coccarde. Alle 10 inizio prove ring1: best in like - best in beauty - best in empathy. Alle 11.30 - intervento del dottor Antonio d’ Argento della Clinica Veterinaria del Salento. Alle 11.45 dimostrazione di tolettatura a cura di top dog, alle 12 prosecuzione con prove ring1 e fine della manifestazione.