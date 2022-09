Da Racale a Lecce, bus imbottigliato lungo i viali: studenti in classe con un'ora di ritardo

Primo giorno di scuola e primi disagi. Ieri mattina, alcuni studenti partiti da Racale con un pullman di una compagnia privata del Basso Salento e diretti a Lecce in una scuola superiore, raccontano di essere arrivati nel proprio istituto in ritardo di un'ora, alle ore 9 anziché alle 8 per via di un ingorgo stradale e poi all'uscita, programmata per le ore 12, di aver atteso un'ora l'arrivo dell'autobus.

Ricomincia l'anno scolastico e si segnalano per gli studenti i primi disagi sul fronte dei trasporti. Certo, il periodo iniziale è sempre quello più critico per le compagnie per una serie di fattori, i turni d'ingresso e di uscita dalle scuole nella prima settimana di lezioni variano e i vettori scolastici hanno bisogno di qualche giorno per calibrare al meglio il servizio.



«Speriamo che non si verifichi un'altra volta questo contrattempo, non vorremmo che diventasse una routine, siamo tornati a casa con estremo ritardo, noi partiamo ogni mattina dal sud Salento e per questo chiediamo alle compagnie di trasporto massima collaborazione, impegno e puntualità», riferiscono i ragazzi di Racale.

Parte il piano-scuole



Da oggi (14 settembre), intanto, le due principali società a capitale pubblico Ferrovie del Sud Est e Società Trasporti Pubblici (Stp) di Terra d'Otranto faranno partire a pieno ritmo il rispettivo piano per le scuole. Il nuovo orario di Ferrovie del Sud Est (gruppo Ferrovie dello Stato) prevede 230 corse treno e 1500 corse bus al giorno. Tra le principali novità di Fse, c'è l'introduzione del cadenzamento sulla linea Lecce-Gallipoli con i treni in partenza da Gallipoli e da Lecce, sono state intensificate pure le corse nelle fasce pendolari con treni in connessione a Zollino per Gagliano e potenziati anche i collegamenti tra Otranto, Maglie e Lecce. Gli orari dei bus sono stati pianificati seguendo le indicazioni degli istituti scolastici che quest'anno incrementeranno l'adozione della settimana corta. Non ci saranno più doppie corse per gli studenti istituite lo scorso anno per fronteggiare l'emergenza dopo un tavolo con il Prefetto di Lecce. In quella circostanza, ricordiamo, venne irrobustito il numero dei pullman extra accanto alle corse ordinarie, in considerazione del fatto che i bus potevano ospitare passeggeri soltanto fino all'80 per cento delle previsioni del libretto di circolazione riguardo alla loro capienza tra posti a sedere e in piedi.

Bus, capacità al 100 per cento dopo il covid

Oggi, invece, la capacità di riempimento degli autobus sarà del 100 per cento. A ribadirlo è il responsabile dell'Esercizio di Stp Lecce Gianfranco Longo: «Come società confermiamo tutti i servizi erogati già prima della fine dell'ultimo anno scolastico. Nel nostro programma di esercizio - spiega - garantiamo corse per gli studenti in tutta la provincia di Lecce, attraverso 90 autobus dedicati alle linee scolastiche che si affiancano a quelli per l'utenza non scolastica. Ovviamente, la prima settimana dopo il 14 settembre sarà quella di assestamento, ci potrà essere qualche piccola discrepanza con quanto programmato, anche perché non tutti gli istituti scolastici cominciano le lezioni lo stesso giorno e pertanto potrebbe esserci un lieve cambiamento di orario in alcune circostanze. Sarà una settimana di rodaggio, ma confermiamo le stesse corse e gli stessi servizi».